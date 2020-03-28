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Белорусы переводят деньги на поддержку медиков
28.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Более 500 тысяч белорусских рублей и 16 тысяч евро поступило на благотворительный счет Минздрава республики. Деньги перечисляют жители страны, сообщает телеканал «МИР 24».
Средства среди больниц и поликлиник будет распределять специальная рабочая группа. Деньги в первую очередь направят на закупку оборудования для лабораторной диагностики COVID-19.
«Это дополнительная закупка лекарственных средств, дозакупка средств защиты медицинских работников – защитных костюмов, масок, бахил, очков, перчаток. Сейчас мы говорим уже о шестимесячном запасе. Мы понимаем, что
По информации республиканского Минздрава, несмотря на повышенный спрос, в стране достаточно средств защиты: масок, респираторов, а также антисептиков. Некоторые предприятия увеличили их производства в два раза.
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Деньги в первую очередь направят на закупку оборудования для лабораторной диагностики COVID-19.
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