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Белорусы переводят деньги на поддержку медиков

28.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более 500 тысяч белорусских рублей и 16 тысяч евро поступило на благотворительный счет Минздрава республики. Деньги перечисляют жители страны, сообщает телеканал «МИР 24».

Средства среди больниц и поликлиник будет распределять специальная рабочая группа. Деньги в первую очередь направят на закупку оборудования для лабораторной диагностики COVID-19.

«Это дополнительная закупка лекарственных средств, дозакупка средств защиты медицинских работников – защитных костюмов, масок, бахил, очков, перчаток. Сейчас мы говорим уже о шестимесячном запасе. Мы понимаем, что страны вокруг закрываются и нам нужно создать собственную подушку безопасности», – отметила заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан.

По информации республиканского Минздрава, несмотря на повышенный спрос, в стране достаточно средств защиты: масок, респираторов, а также антисептиков. Некоторые предприятия увеличили их производства в два раза.



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Деньги в первую очередь направят на закупку оборудования для лабораторной диагностики COVID-19.
 
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