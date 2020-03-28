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Оползень сошел на цементный завод на юго-западе Китая: семь человек остаются под завалами
Источник материала: ОНТ
Природный катаклизм в Китае – оползнем накрыло цементный завод на юго-западе страны.
12 человек оказались под завалами, пятерых спасатели смогли достать. Судьба ещё семи пока неизвестна. Оползни в этом районе – не редкость. Обычно их вызывают сильные дожди, после чего земля начинает сходить в жилые районы.
Сейчас работа на цементном заводе приостановлена – спасатели продолжают операцию
Фото: CCTV Asia Pacific
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Природный катаклизм в Китае – оползнем накрыло цементный завод на юго-западе страны. 12 человек оказались под завалами, пятерых спасатели смогли достать. Судьба...
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