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Оползень сошел на цементный завод на юго-западе Китая: семь человек остаются под завалами

28.03.2020 18:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оползень сошел на цементный завод на юго-западе Китая: семь человек остаются под завалами

Природный катаклизм в Китае – оползнем накрыло цементный завод на юго-западе страны.

12 человек оказались под завалами, пятерых спасатели смогли достать. Судьба ещё семи пока неизвестна. Оползни в этом районе – не редкость. Обычно их вызывают сильные дожди, после чего земля начинает сходить в жилые районы.

Сейчас работа на цементном заводе приостановлена – спасатели продолжают операцию

Фото: CCTV Asia Pacific 

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Природный катаклизм в Китае – оползнем накрыло цементный завод на юго-западе страны. 12 человек оказались под завалами, пятерых спасатели смогли достать. Судьба...
 
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