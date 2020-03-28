ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Брестское "Динамо" победило "Слуцк" во втором туре чемпионата Беларуси

28.03.2020 18:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Чемпионы Беларуси футболисты брестского "Динамо" одержали победу над "Слуцком" 1:0 в гостевом матче второго тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестское "Динамо" победило "Слуцк" во втором туре чемпионата Беларуси

После стартовой домашней ничьей со "Смолевичами" (1:1) сегодня брестчане сумели выиграть благодаря голу Артема Милевского на 19-й минуте игры. Футболисты "Слуцка" в первом туре обыграли на своем поле мозырскую "Славию" со счетом 3:1.

Сегодня мозыряне примут серебряного призера прошлого первенства борисовский БАТЭ, который в первом туре неожиданно уступил на выезде минскому "Энергетику-БГУ" - 1:3.

Обладатель бронзы солигорский "Шахтер" сыграет сегодня в гостях у "Городеи". В первый игровой день солигорские футболисты проиграли дома жодинскому "Торпедо-БЕЛАЗу" - 0:1, а городейская команда с таким же результатом уступила на выезде "Витебску".

В сегодняшнем столичном дерби футболисты "Минска" на своей арене примут "Динамо". Динамовцы в первом туре проиграли в Минске новобранцу высшей лиги брестскому "Руху" со счетом 0:1, а их сегодняшние оппоненты выиграли в Бобруйске у местной "Белшины" - 3:1.

В пятницу, 27 марта, свои вторые виктории одержали две команды: "Торпедо-БЕЛАЗ" в Жодино взяло верх над "Белшиной" - 1:0, а в Бресте "Энергетик-БГУ" с таким же результатом одолел футболистов "Руха".

Заключительные встречи второго тура пройдут 29 марта: "Смолевичи" - "Ислочь" и "Неман" - "Витебск".

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Чемпионы Беларуси футболисты брестского "Динамо" одержали победу над "Слуцком" 1:0 в гостевом матче второго тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия временно закрывает границу с 30 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика