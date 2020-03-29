Три варианта для воскресного завтрака из простых продуктов

Источник материала: Tut.by

В этой подборке завтраков GO.TUT.BY делится несложными рецептами, в которые их авторы внесли немного кулинарного креатива. Хотите попасть в следующий выпуск? Присылайте нам свои рецепты в Instagram, ставьте хештег #гоузавтракать и отмечайте наш аккаунт .

Ленивые вареники

Пробовали готовить вареники? А ленивые? Автор кулинарного блога Анастасия делится своей интерпретацией привычного блюда.

Для рецепта понадобится:

творог — 220 г;

яйцо — 1 шт.;

манка — 50 г;

сахар по вкусу.

Как приготовить:

Творог размять, добавить яйцо и перемешать до однородности. Всыпать манку и размешать. По вкусу можно добавить сахар (1−2 ст. л.). Оставить массу на 30 минут, чтобы манка набухла. Вскипятить в кастрюле воду. Из массы сформировать шарики и опустить их в кипящую воду. Дождаться, пока вареники всплывут, уменьшить огонь и варить их еще одну-две минуты. Подавать ленивые вареники с любимыми соусами, добавками и дополнениями — сметаной, вареньем, соленой карамелью.

Яблочные блинчики

А вот такой рецепт фруктовых блинчиков нашли у минчанки Инны .

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Для рецепта понадобится:

яблоко — 2 шт. (можно использовать запеченное);

яйцо — 1 шт.;

рисовая или пшеничная мука — 100 г;

разрыхлитель — ½ ч. л.;

корица по вкусу.

Как приготовить:

Пюрировать яблоки в блендере. Добавить к ним яйцо, разрыхлитель, муку и корицу, все перемешать до однородности. Жарить блинчики по 2−3 минуты с каждой стороны до готовности. По вкусу можно добавить орехи, мед.

Воздушная запеканка с любимыми фруктами

Рецепт этого завтрака опробован персональным фитнес-тренером Павлиной . Украсить запеканку девушка предлагает любыми фруктами и ягодами, соусами или сиропами.

Для рецепта понадобится:

кукурузный крахмал — 30 г;

творог 5% — 400 г;

яйца — 3 шт.;

молоко — 100 мл;

ванильный сахар — 8 г (можно обычный или без него);

для украшения можно использовать ягоды, фрукты, мёд, варенье или сироп.

Как приготовить:

Разогреть духовку до 180 °C. Отделить белки от желтков, смешать творог, крахмал, желтки, сахар и взбить все блендером до однородной массы. Белки взбить до пиков и аккуратно лопаткой ввести в творожную массу, мешая снизу вверх по одной стороне. Перелить массу в форму, предварительно смазанную сливочным маслом. Отправить запеканку в духовку на час (контролируйте по нагреву духовки). Дайте после приготовления ей дойти — около 10 минут. Затем остудите и подавайте к столу.

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