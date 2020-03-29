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Три варианта для воскресного завтрака из простых продуктов

29.03.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этой подборке завтраков GO.TUT.BY делится несложными рецептами, в которые их авторы внесли немного кулинарного креатива. Хотите попасть в следующий выпуск? Присылайте нам свои рецепты в Instagram, ставьте хештег #гоузавтракать и отмечайте наш аккаунт.

Ленивые вареники

Пробовали готовить вареники? А ленивые? Автор кулинарного блога Анастасия делится своей интерпретацией привычного блюда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от GO.TUT.BY (@gotutby) 8 Фев 2020 в 10:21 PST

Для рецепта понадобится:

  • творог — 220 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • манка — 50 г;
  • сахар по вкусу.

Как приготовить:

  1. Творог размять, добавить яйцо и перемешать до однородности. Всыпать манку и размешать. По вкусу можно добавить сахар (1−2 ст. л.). Оставить массу на 30 минут, чтобы манка набухла.
  2. Вскипятить в кастрюле воду. Из массы сформировать шарики и опустить их в кипящую воду. Дождаться, пока вареники всплывут, уменьшить огонь и варить их еще одну-две минуты.
  3. Подавать ленивые вареники с любимыми соусами, добавками и дополнениями — сметаной, вареньем, соленой карамелью.

Яблочные блинчики

А вот такой рецепт фруктовых блинчиков нашли у минчанки Инны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от GO.TUT.BY (@gotutby) 21 Мар 2020 в 11:37 PDT


Для рецепта понадобится:

  • яблоко — 2 шт. (можно использовать запеченное);
  • яйцо — 1 шт.;
  • рисовая или пшеничная мука — 100 г;
  • разрыхлитель — ½ ч. л.;
  • корица по вкусу.

Как приготовить:

  1. Пюрировать яблоки в блендере.
  2. Добавить к ним яйцо, разрыхлитель, муку и корицу, все перемешать до однородности.
  3. Жарить блинчики по 2−3 минуты с каждой стороны до готовности.
  4. По вкусу можно добавить орехи, мед.

Воздушная запеканка с любимыми фруктами

Рецепт этого завтрака опробован персональным фитнес-тренером Павлиной. Украсить запеканку девушка предлагает любыми фруктами и ягодами, соусами или сиропами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от GO.TUT.BY (@gotutby) 14 Мар 2020 в 11:02 PDT

Для рецепта понадобится:

  • кукурузный крахмал — 30 г;
  • творог 5% — 400 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • молоко — 100 мл;
  • ванильный сахар — 8 г (можно обычный или без него);
  • для украшения можно использовать ягоды, фрукты, мёд, варенье или сироп.

Как приготовить:

  1. Разогреть духовку до 180 °C. Отделить белки от желтков, смешать творог, крахмал, желтки, сахар и взбить все блендером до однородной массы.
  2. Белки взбить до пиков и аккуратно лопаткой ввести в творожную массу, мешая снизу вверх по одной стороне.
  3. Перелить массу в форму, предварительно смазанную сливочным маслом.
  4. Отправить запеканку в духовку на час (контролируйте по нагреву духовки). Дайте после приготовления ей дойти — около 10 минут. Затем остудите и подавайте к столу.

Активно тренируетесь, худеете или ведете ЗОЖ? Подписывайтесь на @gotutby в инстаграме, отмечайте нас на фото, делитесь историями и своими завтраками с хештегом #гоузавтракать — попадайте в наш аккаунт и на страницы GO.TUT.BY.

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В этой подборке GO.TUT.BY делится несложными рецептами завтраков, в которые их авторы внесли немного кулинарного креатива.
 
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