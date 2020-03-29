Три варианта для воскресного завтрака из простых продуктов

В этой подборке завтраков GO.TUT.BY делится несложными рецептами, в которые их авторы внесли немного кулинарного креатива. Хотите попасть в следующий выпуск? Присылайте нам свои рецепты в Instagram, ставьте хештег #гоузавтракать и отмечайте наш аккаунт.
Ленивые вареники
Пробовали готовить вареники? А ленивые? Автор кулинарного блога Анастасия делится своей интерпретацией привычного блюда.
ванильный сахар — 8 г (можно обычный или без него);
для украшения можно использовать ягоды, фрукты, мёд, варенье или сироп.
Как приготовить:
Разогреть духовку до 180 °C. Отделить белки от желтков, смешать творог, крахмал, желтки, сахар и взбить все блендером до однородной массы.
Белки взбить до пиков и аккуратно лопаткой ввести в творожную массу, мешая снизу вверх по одной стороне.
Перелить массу в форму, предварительно смазанную сливочным маслом.
Отправить запеканку в духовку на час (контролируйте по нагреву духовки). Дайте после приготовления ей дойти — около 10 минут. Затем остудите и подавайте к столу.
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