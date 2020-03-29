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Белорусский специалист Андрей Скабелка может возглавить "Локомотив"

29.03.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом рассказал российский журналист Алексей Шевченко. Еще одним кандидатом на пост рулевого ярославцев является коуч "Торпедо" Дэвид Немировски.



"Немировски пока не подписал двухлетний контракт с "Торпедо", а Скабелка не хочет тренировать сборную Казахстана и имеет право отказаться от этой нагрузки", — отметил Шевченко в телеграме.

"Локомотив" с середины сезона-2019/20 возглавляет Майк Пелино. Под руководством канадского специалиста команда вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила "Йокериту". Скабелка вывел "Барыс" в полуфинал Восточной конференции.
 
 
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Об этом рассказал российский журналист Алексей Шевченко. Еще одним кандидатом на пост рулевого ярославцев является коуч "Торпедо" Дэвид Немировски.
 
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