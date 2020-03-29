







"Немировски пока не подписал двухлетний контракт с "Торпедо", а Скабелка не хочет тренировать сборную Казахстана и имеет право отказаться от этой нагрузки", — отметил Шевченко в телеграме.





"Локомотив" с середины сезона-2019/20 возглавляет Майк Пелино. Под руководством канадского специалиста команда вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила "Йокериту". Скабелка вывел "Барыс" в полуфинал Восточной конференции.