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Белорусский специалист Андрей Скабелка может возглавить "Локомотив"
Источник материала: Партизан
Об этом рассказал российский журналист Алексей Шевченко. Еще одним кандидатом на пост рулевого ярославцев является коуч "Торпедо" Дэвид Немировски.
"Немировски пока не подписал двухлетний контракт с "Торпедо", а Скабелка не хочет тренировать сборную Казахстана и имеет право отказаться от этой нагрузки", — отметил Шевченко в телеграме.
"Локомотив" с середины сезона-2019/20 возглавляет Майк Пелино. Под руководством канадского специалиста команда вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила "Йокериту". Скабелка вывел "Барыс" в полуфинал Восточной конференции.
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Об этом рассказал российский журналист Алексей Шевченко. Еще одним кандидатом на пост рулевого ярославцев является коуч "Торпедо" Дэвид Немировски.
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