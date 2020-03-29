МВФ: прогнозы для мировой экономики на год пока неутешительные

Источник материала: ОНТ

Мировая экономика переживает непростой период. Это связано с закрытием границ и режимами карантинов, которые ввели многие страны.

Международный валютный фонд анонсировал меры, чтобы помочь наименее богатым странам справиться с пандемией. Они позволят на ближайшие два года сократить выплаты, связанные с долгами по международным обязательствам. По словам специалистов, спад может оказаться даже значительнее, чем 10 лет назад.

Кристина Георгиева, глава международного валютного фонда: «Мы ожидаем восстановления экономики в 2021. На самом деле может произойти значительный отскок, но лишь в том случае, если нам удастся подавить вирус повсюду и не допустить перерастания проблем с ликвидностью в кризис платёжеспособности».

МВФ призывает увеличить взносы, чтобы можно было удвоить объёмы кредитов для нуждающихся. Прогнозы для мировой экономики на год пока неутешительные.

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