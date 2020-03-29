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МВФ: прогнозы для мировой экономики на год пока неутешительные
Источник материала: ОНТ
Мировая экономика переживает непростой период. Это связано с закрытием границ и режимами карантинов, которые ввели многие страны.
Международный валютный фонд анонсировал меры, чтобы помочь наименее богатым странам справиться с пандемией. Они позволят на ближайшие два года сократить выплаты, связанные с долгами по международным обязательствам. По словам специалистов, спад может оказаться даже значительнее, чем 10 лет назад.
МВФ призывает увеличить взносы, чтобы можно было удвоить объёмы кредитов для нуждающихся. Прогнозы для мировой экономики на год пока неутешительные.
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Мировая экономика переживает непростой период. Это связано с закрытием границ и режимами карантинов, которые ввели многие страны. Международный валютный фонд...
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