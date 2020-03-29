ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

МВФ: прогнозы для мировой экономики на год пока неутешительные

29.03.2020 08:18 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

МВФ: прогнозы для мировой экономики на год пока неутешительные

Мировая экономика переживает непростой период. Это связано с закрытием границ и режимами карантинов, которые ввели многие страны. 

Международный валютный фонд анонсировал меры, чтобы помочь наименее богатым странам справиться с пандемией. Они позволят на ближайшие два года сократить выплаты, связанные с долгами по международным обязательствам. По словам специалистов, спад может оказаться даже значительнее, чем 10 лет назад.

Кристина Георгиева, глава международного валютного фонда: «Мы ожидаем восстановления экономики в 2021. На самом деле может произойти значительный отскок, но лишь в том случае, если нам удастся подавить вирус повсюду и не допустить перерастания проблем с ликвидностью в кризис платёжеспособности».

МВФ призывает увеличить взносы, чтобы можно было удвоить объёмы кредитов для нуждающихся. Прогнозы для мировой экономики на год пока неутешительные. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мировая экономика переживает непростой период. Это связано с закрытием границ и режимами карантинов, которые ввели многие страны.  Международный валютный фонд...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не замыкайся в одиночестве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.03.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика