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Не замыкайся в одиночестве

29.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Не замыкайся в одиночестве

Изменение социального статуса человека, затруднения в социально-бытовой и психологической адаптации к новым условиям порождают определенные социальные проблемы. Поэтому приоритетным направлением в государственной политике является социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, своевременное оказание им различных видов помощи и, конечно, продление их жизненной активности.

В Вороновском ТЦСОН с 2009 года функционирует отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов.

— Сделать жизнь насыщенной и интересной можно в любом возрасте. Главное — преодолеть застенчивость и ненужные стереотипы, — считает заведующая отделением Мирослава Бобина. — У нас действуют кружки: «Доброе сердце» (волонтерский), «Мастерица» (декоративно-прикладного творчества), «Смайлик» (компьютерный). Пользуются популярностью реабилитационно-трудовые мастерские: «Уютный дом», где можно приобрести навыки выращивания овощных и цветочных культур, приготовления блюд, «Скарбонка продкаў», на базе которой открыта музейная комната «Шлях лёну». Повысить финансовую грамотность, закрепить знания по профилактике болезней, научиться пожарной безопасности можно в клубе «Школа безопасного проживания», раскрыть свои творческие способности помогут «Лицедеи». Мы стараемся вовлекать наших подопечных в различные культурно-массовые мероприятия: обряды, театрализованные представления, конкурсные программы, проводятся экскурсии.


Не замыкайся в одиночестве

Заряд бодрости и энергии посетители отделения получают на занятиях по физической культуре. Пожилые граждане активно участвуют в занятиях по скандинавской ходьбе и посещают бассейн в г.Лида. Проводятся межрегиональные соревнования по шашкам, игре в «Городки», спартакиада и спортландия, областные слеты молодых инвалидов.

Мы с радостью примем в свой круг новых друзей. Не бойтесь рискнуть, выйти за пределы зоны своего комфорта. И вы увидите, что ваши возможности безграничны и вы не одиноки в этом мире. Подробную информацию о работе отделения можно узнать по телефону 4-04-45.


Не замыкайся в одиночестве

Галина ШЛЕМПО.

 
 
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Изменение социального статуса человека, затруднения в социально-бытовой и психологической адаптации к новым условиям порождают определенные социальные...
 
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