Bloomberg прогнозирует затяжную нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией

Отмечается, что ранее Саудовская Аравия подтвердила свою позицию в вопросе стоимости нефти. Эр-Рияд не проводил переговоров с Москвой по этому вопросу.





«Их спор угрожает превратиться в выживание наиболее приспособленных по Дарвину, из-за которого как союзники, так и противники двух стран, включая американские сланцевые нефтяные компании, могут быть вытеснены с рынка», - сообщает Bloomberg.