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Bloomberg прогнозирует затяжную нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией
Источник материала: Партизан
Агентство Bloomberg предполагает, что между Москвой и Эр-Риядом может разразиться самая настоящая нефтяная война, поскольку ни одна из сторон не собирается отказываться от своих позиций относительно цен на нефть.
Отмечается, что ранее Саудовская Аравия подтвердила свою позицию в вопросе стоимости нефти. Эр-Рияд не проводил переговоров с Москвой по этому вопросу.
«Их спор угрожает превратиться в выживание наиболее приспособленных по Дарвину, из-за которого как союзники, так и противники двух стран, включая американские сланцевые нефтяные компании, могут быть вытеснены с рынка», - сообщает Bloomberg.
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Агентство Bloomberg предполагает, что между Москвой и Эр-Риядом может разразиться самая настоящая нефтяная война, поскольку ни одна из сторон не собирается...
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