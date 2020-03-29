ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Bloomberg прогнозирует затяжную нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией

29.03.2020 08:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Агентство Bloomberg предполагает, что между Москвой и Эр-Риядом может разразиться самая настоящая нефтяная война, поскольку ни одна из сторон не собирается отказываться от своих позиций относительно цен на нефть.

Отмечается, что ранее Саудовская Аравия подтвердила свою позицию в вопросе стоимости нефти. Эр-Рияд не проводил переговоров с Москвой по этому вопросу.

«Их спор угрожает превратиться в выживание наиболее приспособленных по Дарвину, из-за которого как союзники, так и противники двух стран, включая американские сланцевые нефтяные компании, могут быть вытеснены с рынка», - сообщает Bloomberg.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Агентство Bloomberg предполагает, что между Москвой и Эр-Риядом может разразиться самая настоящая нефтяная война, поскольку ни одна из сторон не собирается...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт: в Гомеле столбик термометра показал до +25!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика