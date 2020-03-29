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«Если ты не дура, то где аспирантура». Как простить себя, если не оправдываешь ожидания и ошибаешься

29.03.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С одной стороны, вроде бы понятно: все люди ошибаются, так бывает, все нормально. А с другой, не очень ясно, имею ли право на ошибку именно я, или ошибки, как смерть, — это то, что бывает с другими. Как пережить провал, рассказывает психолог.

Или идеально или никак

Успех, достижения, результаты, социальный ярлык — уязвимые точки, на которых часто бывает сильно завязана идентичность человека, самоуважение, вера в себя. Если ты не дура, то где аспирантура, или машина, квартира, карьера, твоя счастливая семья и так далее.

Чувство собственного достоинства и ценности часто зависит от «успеха». Когда ставки так высоки, места для ошибок не остается.


Все нужно делать быстро, качественно и желательно с первого раза. Делай сразу идеально или не делай вообще — такая категоричная установка способна привести к перенапряжению, истощению, вечной прокрастинации и другим неприятным последствиям. А ошибки и промахи при таком раскладе воспринимаются как катастрофа и усиливают чувство никчемности, бессилия, незащищенности.

Ошибаться значит учиться

Только ошибки не караул, а знак того, что вы соприкасаетесь с чем-то для себя новым, осваиваете ранее незнакомое, учитесь. Развитие без ошибок невозможно.


На эту тему психолог Кэрол Дуэк провела эксперимент. Позже его результаты с помощью электроэнцефалограммы подтвердил еще один психолог Джейсон Мозер. Суть эксперимента такая: две группы детей успешно выполнили несложный тест. Всех детей за это похвалили, но с небольшой разницей: первую группу хвалили за ум, а вторую — за усердие. Затем детям снова предложили на выбор задания — полегче и посложнее.

В первой группе (которую хвалили за ум) участники не рискнули ошибиться, потерять ярлык «умных» и взялись за более легкие задачи. А в группе «усердных» вовсю пошло развитие — эти дети не боялись промахов и брались за более сложные задачи.

Кэрол Дуэк считает, что существует две реакции на ошибку. Люди с ригидным мышлением считают ошибку табу, недопустимым провалом, признаком того, что они недостаточно хороши. Так, они фиксируются на неудаче и тратят много энергии на то, чтобы скрыть провал. Люди с гибким мышлением считают ошибку поводом для следующего шага. Одни идут в сторону регресса, другие — к развитию: ошибся, хорошо, завтра «ошибусь еще лучше».

Разрешить себе ошибаться

Нет «хороших» и «плохих» чувств, любые важны и нужны, они сигнал о том, что сейчас с вами происходит. Так и ошибки — это знаки, указатели, которые информируют о происходящем в вашей жизни. Может, вы ошиблись потому, что заняты чем-то новым, или совершаете спонтанный поступок, а может, выбрали не самый подходящий для себя путь или просто устали, и ваша ошибка — сигнал о необходимости отдыха.


Хорошо, допустим, ошибки — это нормально, а как теперь принять этот факт не только на когнитивном уровне, а действительно разрешить себе ошибаться? Принятие своих ошибок — это принятие своей неидеальности, и с этим вряд ли можно справиться на уровне логики и понимания. Принять себя — несовершенного, как есть, со всеми недостатками — бывает сложно, особенно если до этого вы переживали опыт отвержения, когда были «недостаточно хороши», по мнению значимых близких.

Принять и полюбить

Мне кажется, принятие и любовь к себе начинаются с признания. Обнаружить и признать в себе то, что кажется недостатком, несовершенством, ошибкой, — важный шаг.


Не думаю, что после этого сразу станет радостнее и легче жить, однако отношения с самим собой явно станут честнее, а реальность — ближе. Контакт с реальностью дает шанс на изменения (например, зависимый человек способен начать лечение, если признает, что он зависим, а не «в любой момент могу остановиться»; из мертвых отношений проще выйти, если признаешь, что несчастлив и одновременно боишься изменений и одиночества, а не тешишь себя иллюзиями и т. д.).

Я не идеальный, а живой человек, могу чего-то не знать, чего-то не уметь, и да, я могу совершать ошибки — шанс на самопринятие и любовь к себе появляется после искреннего и честного знакомства с собой же.

 
Теги: знакомства
 
 
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С одной стороны, вроде бы понятно: все люди ошибаются, так бывает, все нормально. А с другой, не очень ясно, имею ли право на ошибку именно я, или ошибки, как смерть, -...
 
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