Земляки-ветераны Великой Отечественной войны. Иван Васильевич Волочко из деревни Ковнятин

Источник материала: Полесская правда

Очень важно нынешнему поколению не забывать и передавать потомкам историю Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Страшная трагедия коснулась абсолютно каждого белоруса. В эти тяжелые годы солдаты и обычные жители нашей страны совершали героические поступки и, пройдя через боль и лишения, сохранили мужество, доброе сердце и любовь к Родине. С каждым годом все меньше и меньше остается участников и свидетелей тех страшных событий. В Пинском районе их лишь двадцать. Корреспонденты pinsknews.by в совместном проекте «Полесской правды» с РО РОО «Белая Русь» и районной организацией ветеранов расскажут о каждом из них .



В Ковнятине Иван Васильевич Волочко. Буквально на днях, 25 марта, он отметил 95-летний юбилей.

Повестку в военкомат Иван Васильевич получил в середине июля 1944 года. Вместе с односельчанами-призывниками, которых набралось 50 человек, колонной двинулись из Логишина в Ганцеви-чи. Оттуда – в Брест, потом – в глубь Польши. Служил Иван Васильевич пулеметчиком в пулеметной роте 102-го полка 41-й стрелковой дивизии, определили его вторым номером легендарного «Максима». Со временем сержант Волочко был назначен командиром пулеметного расчета. 41-я дивизия активно участвовала в штурме Варшавы, форсировала Одер. Уже близился конец войны, уже бойцы 41-й дивизии были практически на подступах к Берлину, когда Иван Васильевич получил серьезное ранение в ногу – почти всю ее посекло осколками. Повезло раненому бойцу, что повстречался ему умелый и грамотный хирург, который спас солдату ногу, достав почти все осколки. Правда, несколько все же осталось в теле бойца напоминанием о страшном военном времени. За боевые заслуги Иван Васильевич имеет немало наград, главная из которых – орден Красной Звезды. Также он награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и многими другими. Не сразу после окончания войны вернулся Иван Волочко в родные края – еще 5 лет служил в Германии.

Иван Васильевич – добрый, душевный человек. Вместе с женой Верой Мартиновной вырастили двух сыновей и дочь, дождались внуков и правнуков. Очень хочет ветеран, чтобы они никогда не узнали, что такое война.

Инна УРБАНОВИЧ