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Мошенники с помощью поддельной страницы TUT.by рекламируют несуществующие услуги «Беларусбанка»

29.03.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусбанк предупреждает о мошенниках, которые создали поддельную страницу с помощью которой предлагают возможность заработка на дому через якобы государственную платформу Беларусбанка.

Таким образом мошенники пытаются узнать у пользователей их личные данные.

В пресс-службе Беларусбанка заявили, что не запускали никакую платформу. Кроме того, в структуре банка отсутствует дочернее предприятие «Беларусбанк-Инвест».

Сообщается, что новый сайт, расположенный по адресу bel-program.com, хоть внешне очень похож на сайт Беларусбанка, но является мошенническим!

Мало того, что сайт похож на официальный сайт банка, так еще и информацию о нем злоумышленники распространяют через страницу, внешне очень похожую на страницу ресурса tut.by.

«Ввод персональных данных при попытке воспользоваться услугами, предлагаемыми сайтом, может привести к их компрометации. Это значит, что впоследствии они могут быть использованы для применения методов социальной инженерии и завладения вашими денежными средствами через технологии дистанционного банковского обслуживания», говорится на официальной странице Беларусбанка.

Беларусбанк просит граждан быть внимательными и все новости и информацию касательно Беларусбанка проверять на официальной странице банка – www.belarusbank.by!
 
 
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Беларусбанк предупреждает о мошенниках, которые создали поддельную страницу с помощью которой предлагают возможность заработка на дому через якобы...
 
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