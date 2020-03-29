Мошенники с помощью поддельной страницы TUT.by рекламируют несуществующие услуги «Беларусбанка»

Таким образом мошенники пытаются узнать у пользователей их личные данные.





В пресс-службе Беларусбанка заявили, что не запускали никакую платформу. Кроме того, в структуре банка отсутствует дочернее предприятие «Беларусбанк-Инвест».





Сообщается, что новый сайт, расположенный по адресу bel-program.com, хоть внешне очень похож на сайт Беларусбанка, но является мошенническим!





Мало того, что сайт похож на официальный сайт банка, так еще и информацию о нем злоумышленники распространяют через страницу, внешне очень похожую на страницу ресурса tut.by.





«Ввод персональных данных при попытке воспользоваться услугами, предлагаемыми сайтом, может привести к их компрометации. Это значит, что впоследствии они могут быть использованы для применения методов социальной инженерии и завладения вашими денежными средствами через технологии дистанционного банковского обслуживания», говорится на официальной странице Беларусбанка.





Беларусбанк просит граждан быть внимательными и все новости и информацию касательно Беларусбанка проверять на официальной странице банка – www.belarusbank.by!