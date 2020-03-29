Выборы президента МОК могут быть перенесены из-за проведения Олимпийских игр в 2021 году









Об этом сообщил в твиттере почетный президент Всемирной ассоциации олимпийских журналистов Ален Люнценфихтер.





«Едва были перенесены Олимпийские игры-2020, как уже говорят о выборах президента МОК, запланированных на 2021 год. Сегодня ни один действующий член МОК, вероятно, не претендует на то, чтобы помешать Томасу Баху переизбраться еще на 4 года.





Выборы президента МОК должны пройти в конце июня 2021 года в Афинах, но это может измениться в зависимости от дат, выбранных для проведения Олимпийских игр в Токио», – написал Люнценфихтер.





Бах занимает пост главы Международного олимпийского комитета с 2013 года.



