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Выборы президента МОК могут быть перенесены из-за проведения Олимпийских игр в 2021 году
Источник материала: Партизан
Выборы президента Международного олимпийского комитета (МОК), назначенные на июнь 2021 года, могут быть проведены в другое время из-за переноса Олимпийских игр в Токио.
Об этом сообщил в твиттере почетный президент Всемирной ассоциации олимпийских журналистов Ален Люнценфихтер.
«Едва были перенесены Олимпийские игры-2020, как уже говорят о выборах президента МОК, запланированных на 2021 год. Сегодня ни один действующий член МОК, вероятно, не претендует на то, чтобы помешать Томасу Баху переизбраться еще на 4 года.
Выборы президента МОК должны пройти в конце июня 2021 года в Афинах, но это может измениться в зависимости от дат, выбранных для проведения Олимпийских игр в Токио», – написал Люнценфихтер.
Бах занимает пост главы Международного олимпийского комитета с 2013 года.
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Выборы президента Международного олимпийского комитета (МОК), назначенные на июнь 2021 года, могут быть проведены в другое время из-за переноса Олимпийских игр в...
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