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30 марта пройдет «горячая линия» по вопросу обеспечения полноты и качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг

29.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

30 марта с 14.00 до 15.00 по телефону в г. Гомеле: 8 (0232) 23-83-91 Комитет государственного контроля Гомельской области проведет «горячую линию» по вопросу обеспечения полноты и качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг.

 
Теги: Гомель
 
 
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30 марта с 14.00 до 15.00 по телефону в г. Гомеле: 8 (0232) 23-83-91 Комитет государственного контроля Гомельской области проведет «горячую линию» по вопросу... ...
 
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