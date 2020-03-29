30 марта с 14.00 до 15.00 по телефону в г. Гомеле: 8 (0232) 23-83-91 Комитет государственного контроля Гомельской области проведет «горячую линию» по вопросу обеспечения полноты и качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг.
|
30 марта пройдет «горячая линия» по вопросу обеспечения полноты и качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг
29.03.2020 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
30 марта с 14.00 до 15.00 по телефону в г. Гомеле: 8 (0232) 23-83-91 Комитет государственного контроля Гомельской области проведет «горячую линию» по вопросу обеспечения полноты и качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 марта пройдет «горячая линия» по вопросу обеспечения полноты и качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг
30 марта с 14.00 до 15.00 по телефону в г. Гомеле: 8 (0232) 23-83-91 Комитет государственного контроля Гомельской области проведет «горячую линию» по вопросу... ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)