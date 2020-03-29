Дональд Трамп: Необходимости карантина в Нью-Йорке не будет

Источник материала: ОНТ

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте заявил, что не будет объявлять карантин в Нью-Йорке и соседних со штатом районах – Нью-Джерси и Коннектикут, поскольку не видит в этом необходимости.

Президента США сообщил, что вместо этого федеральные власти призовут жителей этих регионов жестко ограничить свои передвижения, но официального запрета не будет.

По словам Трампа, после переговоров с губернаторами Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута он попросил Центры по контролю заболеваний огласить рекомендации о необходимости жесткого ограничения передвижений. «Необходимости в карантине не будет», – сказал Трамп.

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