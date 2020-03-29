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Отец ударил сына и сломал ему челюсть. По решению суда с отца взыскано почти 370 рублей за больничный сына

29.03.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В некрасивой семейной истории, произошедшей 22 декабря 2019 года в одном из населенных пунктов Кореличского района, поставил точку суд. Утром А. был на похоронах своего знакомого, где выпил. Около полудня он вернулся домой. Отец попросил помочь ему по хозяйству, однако у сына были другие планы: он собирался в гости. Завязался конфликт, в результате которого отец, не сдержав эмоций, ударил сына по лицу.

Отец ударил сына и сломал ему челюсть. По решению суда с отца взыскано почти 370 рублей за больничный сына

В Кореличский РОВД обратились работники районной больницы и рассказали, что у  пострадавшего обнаружен открытый перелом нижней челюсти. Сын категорически отказался писать заявление о привлечении отца к ответственности по ст.149 УК РБ («Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения»), поэтому уголовное дело не возбуждалось.

В итоге к уголовной ответственности отец привлечен не был, однако ему пришлось поплатиться рублем. При изучении материала дела сотрудником прокуратуры установлено, что сын работает слесарем в одном из сельхозпредприятий района и в связи с полученной травмой находился на больничном. Из средств Фонда социальной защиты населения ему выплачено пособие по временной нетрудоспособности в размере 369,74 рублей.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь районные отделы (секторы) Фонда социальной защиты населения имеют право обратного требования к юридическим и физическим лицам, которые причинили вред, в размере суммы пособий и пенсий, выплаченных в связи с увечьем или иным повреждением здоровья гражданина.  Прокурором района был предъявлен иск к отцу А. о взыскании с него пособия по временной нетрудоспособности в сумме 369,74 рублей.

Решением суда Кореличского района от 2 марта 2020 года иск прокурора удовлетворен в полном объеме, с отца взыскана государственная пошлина.

Ирина ГАВРУС,

помощник прокурора, юрист 3 класса

 
 
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В некрасивой семейной истории, произошедшей 22 декабря 2019 года в одном из населенных пунктов Кореличского района, поставил точку суд. Утром
 
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