«Все хотят ехать 120 км/ч». Нужно ли повышать скорость на МКАД - разбирались с экспертами

Источник материала: Tut.by

Почти десять лет идут разговоры о том, что скорость на МКАД нужно повысить до 120 км/ч. В пользу этого высказывался президент. ГАИ с внедрением этого решения в жизнь пока не торопиться, ограничиваясь повышением скоростного режима на отдельных участках дороги. AUTO.TUT.BY разбирался, должна ли МКАД ехать быстрее и что это даст городу — как хорошего, так и плохого.

«Давно пришло время ездить быстрее на МКАД»

Мы едем по «кольцу» вместе с руководителем одного из столичного дорожно-транспортного предприятия. На условиях анонимности он соглашается оценить готовность дороги к повышению скоростного режима.





В сентябре 2014 года президент Лукашенко заявил , что считает возможным увеличить скорость по МКАД до 120 км/ч, и уже через месяц в левой полосе МКАД транспорту разрешили ездить со скоростью до 100 км/ч. В конце прошлого года президент снова вспомнил о своем поручении: «Там, где якобы реже бываю на кольцевой дороге, все так и осталось. Найдите виновных и увольте с занимаемых должностей», — потребовал он.

Сейчас скоростных участков на кольцевой стало больше, но специалист считает, что разрешенную скорость в крайней левой полосе МКАД можно поднимать до 110 км/ч. Если к ней добавится негласное разрешение превышать скорость на 9 м/ч, скорость потока будет — 119 км/ч.

— В 2012 году МКАД передали городу. Она была в «убитом» состоянии — вся в ямах. Конечно, такое состояние дороги не позволяло повышать на ней скорость. Но за пару лет «кольцо» привели в порядок. Сейчас асфальт здесь хороший, есть развязки, пешеходные пути, на разделительной — ограждение второй группы: чтобы пешеходы не бегали, — перечисляет изменения дорожник. — Правда, осталось три-четыре места, где еще нужно сделать полосы разгона и торможения. За год их можно сделать и тогда на дороге будут идеальные условия, чтобы повысить скорость. Для этого давно пришло время.





Наш собеседник считает, что повышение скорости на МКАД — это не прихоть лихачей, а экономическая необходимость, которая уже давно реализована во многих странах.

— От скорости потока зависит, как быстро перевозчик доставит груз, сколько рейсов сделает водитель. Не зря же грузовики стремятся проехать по МКАД, а не там, где скорость ограничена 70 км/ч.

«На организацию изысков на МКАД нет денег»

МКАД это самая загруженная дорога в Беларуси, интенсивность движения здесь — 110 тысяч автомобилей в сутки. Большинство машин — 60% от общего трафика — едут по второй полосе.

— 30−40% водителей превышают установленную скорость на кольцевой. Вот смотрите, поток в крайней левой едет 110−115 км/ч, они никому не мешают — это адекватная скорость для такой дороги, — делится наблюдениями дорожник.

Собеседник считает, что «ограничением скорости мы обманываем сами себя»: перед датчиком водители сбрасывают скорость, чтобы не попасть на штраф, а после снова разгоняются. Проблема на МКАД и в том, что многие водители едут так, как заблагорассудится: кто-то медленно, кто-то быстро. При этом транспорт маневрирует из полосы в полосу — опережает «тормозов».

— Много неудобств создают водители грузовиков. Захотел он — и влез во вторую или третью полосу, хотя ему нельзя это делать, да и тащится медленно, задерживает весь поток. Наказывали ли хоть одного такого автомобилиста? Я не слышал…



Типичная картина на МКАД: по второй и третьей полосах на низкой скорости ползут грузовики

Наш собеседник говорит, что все дорожники выступают за повышение скорости на МКАД. Этот вопрос не раз обсуждался и планировался к реализации на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Мингорисполкоме. Но дефицит денег, необходимость финансирования других объектов не оставляет шансов сделать необходимые «изыски» на МКАД.

— Но если подойти комплексно, то все это можно быстро организовать, — уверен специалист. — В СССР ездили на «жигулях» и «москвичах», у которых не было простейших средств безопасности, и тогда все ездили 90 км/ч. А сейчас мы ездим на современных авто и остались все те же советские 90…

«Каждой полосе — своя скорость. А грузовики — в первую»

Правда, по мнению руководителя, повышать скорость просто так нельзя: нужно выстроить комплексную систему для транспорта, которой будут придерживаться водители. В этом случае повышенные скорости не приведут к повышению аварийности. При этом, необходим координатор проекта, а в разработке системы должны участвовать все заинтересованные ведомства.



А здесь грузовики и бусики с низкой скоростью заняли все три полосы МКАД

— Сейчас у нас каждая организация решает исключительно свои вопросы. Вот ГАИ поручили повысить скорость до 100 км/ч, они это сделали в нескольких местах. А что изменилось? Да практически ничего! Поток как ехал там больше сотни, так и едет.

По мнению нашего собеседника, система на кольцевой должна выглядеть так: три полосы одного направления МКАД надо разделить по определенным скоростям. В первой полосе разрешить транспорту ехать не быстрее 90 км/ч, во второй — до 100 км/ч, в третьей — 110 км/ч, но тем, кто едет медленно, выезжать туда нужно запретить. При этом большегрузам нужно разрешить двигаться только по первой полосе, а во вторую выезжать лишь для опережения.

Для примера наш собеседник привел дорогу из Киева в Борисполь, на которой установлены дисплеи ЖКИ со знаками переменной информации, которая изменяется в зависимости от дорожной обстановки.



Фото: drive2.ru

— Максимальная скорость там 130 км/ч, но иногда, например, в плохую погоду, ее снижают и 90 км/ч. У нас такую систему анонсируют уже несколько лет, но дальше ничего не двигается.

По мнению дорожника, на МКАД есть участок, где можно хоть сейчас делать пилотный проект с повышенной скоростью: от Логойского тракта до Ждановичей.



Результаты опроса читателей о повышении скорости на МКАД в 2019 году

«Просто повесить знаки — это убить людей»

С идеей о повышении скорости на МКАД в Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте (БАЭС) соглашаться не спешат. Специалисты констатируют: средняя поездка на МКАД — около семи километров. Если разрешить транспорту вместо 90−100 км/ч двигаться 110−120 км/ч, то выигрыш во времени составит примерно 40 секунд.

— Очень небольшая экономия времени, параллельно с которой мы рискуем, что на МКАД станет больше ДТП с жертвами, — уверен руководитель БАЭС Юрий Важник. — Не стоит надеяться, что если повестить над каждой полосой определенный знак скорости, то ситуация станет лучше и все поедут быстрее.





Юрий Важник пояснил, что погода, дорожная ситуация, режим движения постоянно меняются, у водителей разный опыт вождения. Одновременно с этим эксперт отметил, что увеличить скорость на МКАД можно, но для этого нужно провести определенную работу: переоборудовать съезды на объекты, которые находятся рядом с МКАД, например, те же АЗС.

— В 2014 году БАЭС совместно с компанией Huawei представили техническое задание по созданию интеллектуальной транспортной системы для МКАД. На «кольце» нужно установить датчики интенсивности и плотности движения, которые мгновенно определяют, что на трассе что-то произошло и передают эту информацию на табло на дороге. Водители видят ее и реагируют: например, притормаживают, едут медленнее, возможно, перестраиваются на другую полосу.

Еще шесть лет назад этот проект просчитывали — стоит он около 30 млн долларов. Обсуждался вопрос о банковском кредите, но вопрос до сих пор не решен, поэтому техническое решение лежит на полке.

— Мы надеялись, что этот проект будем внедрять к европейским играм в 2019 году. Не получилось. Но если бы нам выделили хоть какую-то сумму, то можно было бы хотя бы сделать небольшой опытный участок и посмотреть, как он будет работать.

Что говорят в ГАИ?

В конце декабря прошлого года начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк отметил , что увеличение скоростного режима на МКАД возможно при реализации проектов по созданию системы контроля инцидентов и маршрутного ориентирования, а также системы управления грузовым движением.

Также, он обратил внимание, что необходимое условие для увеличения скоростного режима на МКАД — реализация компенсационных мероприятий по минимизации конфликтных ситуаций. Имеются в виду обустройство переходно-скоростных полос, модернизация участков в зонах переплетения транспортных потоков, установка ограждений, препятствующих выходу пешеходов на проезжую часть.

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