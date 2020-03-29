Почему баня должна войти в привычку – 7 весомых причин

Источник материала: ОНТ

Регулярное посещение бани поможет существенно укрепить иммунитет, улучшить циркуляцию крови и даже сбросить вес.

Причина 1: Снятие физического напряжения

Горячий влажный воздух способствует снятию боли, усталости и напряжения. По эффективности поход в сауну не уступает сеансу массажа. Именно поэтому многие тренеры советуют заканчивать цикл физических упражнений в бане.

Причина 2: Расслабление

Сауна помогает расслабиться, избавиться от негативных мыслей и на время забыть о проблемах. После посещения бани врачи рекомендуют продолжить сеанс дома: заварить успокаивающий травяной чай, например, ромашковый или мятный, зажечь аромалампу с любимым запахом, включить расслабляющую музыку.





Причина 3: Похудение

Всего за 20 минут, проведенных в бане, можно сжечь около 300 калорий. Сауна улучшает метаболизм, способствует быстрому выводу излишка воды через кожу и органы дыхания. Ускоренное потоотделение происходит при помещении парилки в первые два захода, а потом нужно восполнять потерю жидкость в организме, выпивая по 100 мл подогретой воды с лимоном или клюквой. Также посещение бани заметно снижает аппетит.

Причина 4: Повышение иммунитета

По мнению врачей, регулярное посещение бани позволяет повысить устойчивость организма к различного рода болезнетворным агентам. Банные процедуры повышают сопротивляемость к болезням, что особенно актуально для людей, которые имеют явные проблемы с верхними дыхательными путями, часто болеют ОРВИ или ОРЗ.

Также неоспоримую пользу приносит использование березового веника, в листьях которого содержатся фитонциды - летучие биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий. При контакте с кожей, они уничтожают микробы, которые притаились на коже человека и в верхних дыхательных путях.





Причина 5: Детокс

Частое распаривание кожи обеспечивает усиленную выработку коллагена, который отвечает за эластичность и молодость дермы. Кроме того, регулярные посещения сауны помогают устранить сухость и обвислость кожи, активно борются с целлюлитом.

Причина 6: Очищение

Регулярное принятие ванны и душа не всегда приносит тот результат, в котором нуждается кожа. Вряд ли вы регулярно пользуетесь скрабами, мочалками, уделяете должное внимание спине, рукам и ногам. А вот в бане, хотите вы того или нет, эффективно очищаются все части тела. Это происходит не только за счет повышенного потоотделения.

Причина 7: Улучшение циркуляции крови

Одним из главных преимуществ бани является то, что она улучшает и ускоряет циркуляцию крови. Этот момент очень важен, когда речь идет о здоровье, ведь кровь проходит через весь организм, начиная от мозга, сердца, и заканчивая внутренними органами, осуществляя процесс переноса кислорода и питательных веществ.

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