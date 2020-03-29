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«Наслаждаемся». Дарья Домрачева поделилась утренней фотографией с дочкой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дарья Домрачева показала, как встречает утро вместе с дочерью.
«Ожидая завтрака, Ксюша подлипла на концерт БИ-2 в сопровождении симфонического оркестра. Прекрасное начало выходного дня. Наслаждаемся», –
Закончив тренировать китайских спортсменов, Домрачева вернулась в Минск, чтобы немного отдохнуть и провести время с дочкой.
Кстати, недавно биатлонистка рассказывала, что собирается посетить музей вместе с Ксюшей.
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Новости Беларуси. Дарья Домрачева показала, как встречает утро вместе с дочерью. «Ожидая завтрака, Ксюша подлипла на концерт БИ-2 в сопровождении симфонического...
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