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«Наслаждаемся». Дарья Домрачева поделилась утренней фотографией с дочкой

29.03.2020 12:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дарья Домрачева показала, как встречает утро вместе с дочерью. 

«Ожидая завтрака, Ксюша подлипла на концерт БИ-2 в сопровождении симфонического оркестра. Прекрасное начало выходного дня. Наслаждаемся», – написала биатлонистка на своей странице в Instagram. 

«Наслаждаемся». Дарья Домрачева поделилась утренней фотографией с дочкой
Фото: instagram.com/dadofun 

Закончив тренировать китайских спортсменов, Домрачева вернулась в Минск, чтобы немного отдохнуть и провести время с дочкой.  

Кстати, недавно биатлонистка рассказывала, что собирается посетить музей вместе с Ксюшей.

Взглянуть на семейный снимок можно здесь

Люди в материале: Дарья Домрачева

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Дарья Домрачева показала, как встречает утро вместе с дочерью.  «Ожидая завтрака, Ксюша подлипла на концерт БИ-2 в сопровождении симфонического...
 
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