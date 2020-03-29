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Сдайте сети!

29.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Сдайте сети!

Рыбалка для большинства людей — это отдых, развлечение. Но для определенного контингента граждан она становится вожделенным средством наживы.

В настоящее время занятие незаконной добычей рыбы кто-то бросил осознанно, чтобы не причинять вред окружающей среде, а кто-то из-за страха понести административное наказание, но при этом хранит незаконные орудия рыболовства. Многие граждане по различным причинам не хотят «расставаться» с ними и, фактически, совершают административное правонарушение.

За незаконные сбыт и хранение рыболовных сетей или сетематериалов статьей 15.36 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде штрафа от пяти до пятидесяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от пятидесяти до двухсот базовых величин, юридическое лицо — до пятисот базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.

В целях предупреждения административных правонарушений, утверждения принципов справедливости и гуманизма Лидская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира предлагает физическим лицам, которые в настоящее время хранят у себя запрещенные орудия рыболовства, добровольно сдать их в инспекцию. Граждане, добровольно сдавшие запрещенные орудия рыболовства, освобождаются от административной ответственности. Анонимность гарантируется.

Сдать сети можно в Лидскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: г. Лида, ул. 7 Ноября, 5. Телефоны для справок: 8 (0154) 62-38-12, 62-38-14, 8-044-556-64-80.    

Благодарим за понимание!  

Андрей Гросс,

заместитель начальника инспекции.

 
 
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Рыбалка для большинства людей — это отдых, развлечение. Но для определенного контингента граждан она становится вожделенным средством наживы. В настоящее время...
 
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