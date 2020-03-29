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В Беларуси 28 марта побиты 35 температурных рекордов
Источник материала: Партизан
Благодаря антициклону с центром над европейской территорией России в Беларуси в последние дни установилась очень тёплая погода.
В субботу, 28 марта, на 35 метеостанциях побиты температурные рекорды, передает
В Минске максимальная температура воздуха была 16,4 градуса, что на полтора градуса выше предыдущего максимума, установленного в 2007 году. Самая высокая температура зафиксирована на метеостанции "Полесская" на востоке Брестской области — 18,5 градуса тепла. Тем не менее рекорд страны для этого дня устоял — 20,4 градуса тепла было зафиксировано 28 марта в Марьиной Горке 117 лет назад.
Из 35 перекрытых температурных максимумов 17 относятся к 2007 году, подсчитал
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Благодаря антициклону с центром над европейской территорией России в Беларуси в последние дни установилась очень тёплая погода.
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