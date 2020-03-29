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В Ляховичском районе автомобиль «Ситроен» столкнулся с косулей
29.03.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла сегодня около 06:10 утра сегодня, 29 марта 2020 года.
По предварительной информации: 44-летний житель Ляховичей, управляя автомобилем «Ситроен», двигался по автодороге Р-4 «Барановичи-Ляховичи». На девятом километре вышеуказанной дороги водитель совершил наезд на внезапно выбежавшее дикое животное.
В результате ДТП косуля скончалась на месте происшествия, автомобиль получил технические повреждения. Проводится проверка.
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Дорожная авария произошла сегодня около 06:10 утра сегодня, 29 марта 2020 года. По предварительной информации: 44-летний житель Ляховичей, управляя автомобилем...
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