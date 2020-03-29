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В Ляховичском районе автомобиль «Ситроен» столкнулся с косулей

29.03.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня около 06:10 утра сегодня, 29 марта 2020 года.

В Ляховичском районе автомобиль «Ситроен» столкнулся с косулей

По предварительной информации: 44-летний житель Ляховичей, управляя автомобилем «Ситроен», двигался по автодороге Р-4 «Барановичи-Ляховичи». На девятом километре вышеуказанной дороги водитель совершил наезд на внезапно выбежавшее дикое животное.

В Ляховичском районе автомобиль «Ситроен» столкнулся с косулей

В результате ДТП косуля скончалась на месте происшествия, автомобиль получил технические повреждения. Проводится проверка.

Госавтоинспекция области напоминает, что участнику ДТП нельзя оставлять место происшествия и куда-либо перемещать тушу животного. После аварии необходимо сразу же сообщить в милицию и дождаться приезда ГАИ. Даже если на отрезке дороги нет знака «Дикие животные», вблизи лесной полосы водителю необходимо быть предельно внимательным и аккуратным.

 
 
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  Дорожная авария произошла сегодня около 06:10 утра сегодня, 29 марта 2020 года. По предварительной информации: 44-летний житель Ляховичей, управляя автомобилем...
 
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