В Ляховичском районе автомобиль «Ситроен» столкнулся с косулей

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня около 06:10 утра сегодня, 29 марта 2020 года.





По предварительной информации: 44-летний житель Ляховичей, управляя автомобилем «Ситроен», двигался по автодороге Р-4 «Барановичи-Ляховичи». На девятом километре вышеуказанной дороги водитель совершил наезд на внезапно выбежавшее дикое животное.





В результате ДТП косуля скончалась на месте происшествия, автомобиль получил технические повреждения. Проводится проверка.



Госавтоинспекция области напоминает, что участнику ДТП нельзя оставлять место происшествия и куда-либо перемещать тушу животного. После аварии необходимо сразу же сообщить в милицию и дождаться приезда ГАИ . Даже если на отрезке дороги нет знака «Дикие животные», вблизи лесной полосы водителю необходимо быть предельно внимательным и аккуратным.