Их бьют — они терпят. В 2019 году судом Кореличского района рассмотрено 253 административных дела в сфере семейно-бытового насилия

Источник материала: Полымя

В 2019 году судом Кореличского района рассмотрено 72 уголовных дела, из которых 9 — на выездных судебных заседаниях, 293 гражданских дела, в том числе 12 — с выездом на территории того или иного сельсовета, в учреждения или организации района, 959 административных дел, из которых 21 дело рассмотрено вне стен суда Кореличского района. По сравнению с 2018 годом наблюдается рост количества административных дел в сфере семейно-бытового насилия со 189 до 253. А ведь это не просто сухие цифры статистики. За каждым делом, будь то уголовное или административное, стоят человеческие судьбы, а порой — трагедии целых семей.





Бытовая преступность представляет собой огромную социальную опасность. Про данную проблему современного общества нужно знать и не бояться о ней открыто говорить. Именно с целью привлечения общественности к семейно-бытовой преступности проводятся выездные судебные заседания на территории того или иного сельсовета.

Не секрет, что семейно-бытовые конфликты скрыты от посторонних глаз. Когда постоянные скандалы в семье выливаются в трагедию, только тогда они становятся достоянием гласности и заканчиваются наказанием.

Нередко же семейным дебоширам из-за попустительства пострадавших членов семьи, равнодушия соседей удается уклониться от ответственности. Именно так могло бы произойти в одной из жуховичских семей, если бы не дочь, которая приехала проведать маму и заметила на ее голове и лице явные следы побоев. Дочь вызвала сотрудников милиции, которые смогли восстановить картину событий: когда женщина вошла в дом, ее сожитель был пьян. Возникла ссора. Мужчина запустил в голову сожительницы металлическую миску. Женщина пыталась убежать, однако сожитель догнал ее и ударил поленом по голове. Вся трагедия заключается в том, что сельчанка уже не единожды становилась жертвой семейного насилия, однако в милицию никогда не обращалась. По инициативе прокурора Кореличского района возбуждено уголовное дело по ст. 153 УК РБ без согласия потерпевшей. На судебном заседании женщина просила не наказывать сожителя. Скорее всего, в данной ситуации, как и во многих других, главенствующую роль играет ошибочный принцип «бьет – значит любит».

Еще одна жизненная драма, связанная с семейно-бытовым насилием, произошла в д. Симаково Мирского сельсовета. На протяжении полугода 59-летний мужчина избивал свою сожительницу. В отношении семейного агрессора было возбуждено уголовное дело по ст. 154 УК РБ («Истязание»). Суд признал мужчину виновным в умышленном систематическом нанесении побоев и приговорил к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Также ему нужно заплатить штраф в размере 30 базовых величин.

Что касается случаев, когда виновный и потерпевший желают примириться в зале судебного заседания, то суд имеет свою позицию на данный счет. При решении этого вопроса по делам в сфере семейно-бытовых отношений, суд подходит индивидуально, учитывает предшествующее поведение семейного дебошира, характер совершенных им действий и дает свою принципиальную оценку. Зачастую заявление о примирении являются вынужденными для потерпевшего, что становится очевидным в суде. Поэтому в 2019 году судьями было прекращено 6 административных дел по семейно-бытовым конфликтам, а в 2018 году – лишь 4.

Звучит печально, однако в районе распадается практически каждый второй брак. В 2019 году в суде Кореличского района рассмотрено 41 заявление о расторжении брака. В данных же случаях примирение сторон только приветствуется. В прошлом году таким образом удалось сохранить 6 семей.

Не секрет, что в некоторых семьях, которые стоят на грани распада, есть место семейному насилию. Были в практике судей Кореличского района случаи разводов, когда стаж семейной жизни составлял всего 1 день, а кто-то обрывал семейные узы, прожив вместе 50 лет.

Справка «Полымя»

В 2019 году в Гродненской области в сфере семейно-бытовых отношений совершено 59 преступлений, в Кореличском районе – 1. За прошедший год в области от рук близких людей погибло 17 человек, в районе – 1. В сельской местности на территории Гродненщины совершено 33 преступления, относящихся к категории «насилие в семье» (без учета статей УК РБ, направленных на предупреждение более тяжких преступлений). В Гродненской области в целях пресечения фактов семейного насилия на ранних стадиях по превентивным статьям УК РБ возбуждено 297 уголовных дел, в Кореличском районе – 12. Увеличилось количество граждан, привлеченных к административной ответственности в сфере семейно-бытовых отношений: в области – с 5817 человек до 7802, в районе – со 189 до 237 человек.