«Концерт в тапочках»: Агутин собрал аудиторию на онлайн-концерте больше чем Робби Уильямс

Источник материала: ОНТ

Карантин в ряде стран не мешает артистам радовать своих фанатов. Исполнители по всему миру дают бесплатные онлайн-концерты. В их числе и Леонид Агутин, который провел трансляцию онлайн в Instagram .

Агутин играл на синтезаторе и исполнял любимые хиты поклонников. Эфир набрал 20 тысяч зрителей, и это в два раз больше чем трансляция «домашнего» концерта Робби Уильямса.





Певец поблагодарил всех, кто присоединился к эфиру: «Спасибо всем, кто был! В конце не договорил про здоровье, к сожалению, но я вам его искренне желаю!»

Для тех, кто пропустил концерт Агутина, видео с трансляции выложили в YouTube.

Фанаты исполнителя остались в восторге от концерта и написали много приятных слов в Twitter: «Прослезилась на онлайн-концерте Леонида Агутина», «Секс – это, конечно, хорошо, но вы смотрели онлайн-концерт Агутина?», «Прямо сейчас в инсте концерты Агутина и Робби Уильямса. Агутин на порядок выше».





Фото: instagram.com/agutinleonid

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