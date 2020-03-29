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«Концерт в тапочках»: Агутин собрал аудиторию на онлайн-концерте больше чем Робби Уильямс
Источник материала: ОНТ
Карантин в ряде стран не мешает артистам радовать своих фанатов. Исполнители по всему миру дают бесплатные онлайн-концерты. В их числе и Леонид Агутин, который провел трансляцию онлайн в
Агутин играл на синтезаторе и исполнял любимые хиты поклонников. Эфир набрал 20 тысяч зрителей, и это в два раз больше чем трансляция «домашнего» концерта Робби Уильямса.
Певец поблагодарил всех, кто присоединился к эфиру: «Спасибо всем, кто был! В конце не договорил про здоровье, к сожалению, но я вам его искренне желаю!»
Для тех, кто пропустил концерт Агутина, видео с трансляции выложили в YouTube.
Фанаты исполнителя остались в восторге от концерта и написали много приятных слов в Twitter: «Прослезилась на онлайн-концерте Леонида Агутина», «Секс – это, конечно, хорошо, но вы смотрели онлайн-концерт Агутина?», «Прямо сейчас в инсте концерты Агутина и Робби Уильямса. Агутин на порядок выше».
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Карантин в ряде стран не мешает артистам радовать своих фанатов. Исполнители по всему миру дают бесплатные онлайн-концерты. В их числе и Леонид Агутин, который...
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