Угадай автомобильную марку по ее слогану. Тест, который не так прост, как кажется

Источник материала: Tut.by

Громкий слоган или девиз, отражающие всю глубину философии марки, — такое есть практически у каждого автомобильного бренда. Причем время от времени меняется философия, а вместе с ней — и слоганы с девизами. В нашем тесте мы загадали знаменитые автомобильные марки. Попробуйте догадаться по рекламному слогану, как они называются.