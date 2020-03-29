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Угадай автомобильную марку по ее слогану. Тест, который не так прост, как кажется

29.03.2020 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Громкий слоган или девиз, отражающие всю глубину философии марки, — такое есть практически у каждого автомобильного бренда. Причем время от времени меняется философия, а вместе с ней — и слоганы с девизами. В нашем тесте мы загадали знаменитые автомобильные марки. Попробуйте догадаться по рекламному слогану, как они называются.

 
 
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У каждого автомобильного бренда есть громкий и глубокий слоган. Попробуйте угадать марку машины.
 
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