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Угадай автомобильную марку по ее слогану. Тест, который не так прост, как кажется
Источник материала: Tut.by
Громкий слоган или девиз, отражающие всю глубину философии марки, — такое есть практически у каждого автомобильного бренда. Причем время от времени меняется философия, а вместе с ней — и слоганы с девизами. В нашем тесте мы загадали знаменитые автомобильные марки. Попробуйте догадаться по рекламному слогану, как они называются.
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У каждого автомобильного бренда есть громкий и глубокий слоган. Попробуйте угадать марку машины.
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