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Босс UFC хочет «вернуть людям немного нормальности», проведя бой Хабиба и Фергюсона

29.03.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава UFC Дэйна Уайт в очередной раз подтвердил намерение провести бой Хабиба против Тони 18 апреля, сообщает Eurosport со ссылкой на YouTube-канал Майка Тайсона.


Хабиб Нурмагомедов и Дэйна Уайт. Фото: GiveMeSport

«Я попытаюсь провести бой Тони против Хабиба 18 апреля, хочу вернуть немного нормальности в эту страну. Каждый день я просыпаюсь, и появляется очередное препятствие. Каждый раз, когда мы что-то планируем – оно рушится. Нужно переделывать то, переделывать это. У меня сейчас на примете четыре или пять локаций. Мы в процессе заключения сделки. Затем мы выясним, кого можем получить на ивент, а кого нет, и выстроим кард, отталкиваясь от этого.

Все бегут и прячутся. Я один из тех парней, которые предпочитают выйти и найти решение. Послушайте, если вы относитесь к группе риска, вам, вероятно, следует держаться подальше и какое-то время оставаться в карантине, но что произойдет, когда в следующем году снова начнется сезон гриппа? Что будет потом? Думаю, через год или два мы будем вспоминать что-то вроде: «Боже мой, мы закрыли весь мир из-за этого», – сказал Уайт.

Отметим, что бои Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагедова по различным причинам отменялись уже четыре раза.

 
 
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Глава UFC Дэйна Уайт в очередной раз подтвердил намерение провести бой Хабиба против Тони 18 апреля, сообщает Eurosport со ссылкой на YouTube-канал Майка Тайсона.
 
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