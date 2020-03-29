Праздник молодости и красоты: в Беларуси прошло «гуканне вясны»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси в эти выходные зазывали весну. В музее народной архитектуры и быта воссоздали древние гулянья – гуканне вясны . Получилось ли позвать хорошую погоду, расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Это самый веселый и шумный древний праздник. Если весну будить, то чтобы наверняка. Поэтому и песни особые – веснянки. Мелодии звонкие и протяжные. И все они сопровождаются звучным голосом дуды.

«Надеемся на обряды. Все-таки весну нужно позвать, чтобы она пришла к нам. А то погода непонятная: то холодно, то тепло. Надо, чтобы она уже осталась и никуда не ушла», – уверена научный сотрудник музея Полина Куранович.

Песнями будят небо, а хороводами – землю. Чем больше народа пустится в пляс, тем скорее зазеленеет трава. И все это обязательно под аккомпанемент дуды. Этот древний инструмент – настоящий весенний будильник.

«На протяжении веков это был не просто музыкальный инструмент. Дуда еще имела такую сакральную функцию. Считался чуть ли не шаманским инструментом. Основные праздники – и гуканне вясны, и каляды, и купала - проходили все с участием этого инструмента», – сотрудник музея Вадим Баранов.

Самые долгожданные гости на празднике, конечно, птицы. Их делают из бумаги, ткани и даже теста, азатем развешивают на деревьях. Так пернатым как бы намекают: пора возвращаться на родину и нести на своих крыльях тепло. Судя по тому, как охотно подключились к рукоделью гости музея, весне быть.

- Теплая, веселая, ружная. Да, Федя? Хорошая весна будет?

- Да.

- А какие птицы весной прилетают?

- Птички. А какие?

- Птушки.

Гуканне весны – это забавы молодых. Но сначала нужно обойти все дома в деревне и спросить у взрослых: пришло ли время пошуметь.

- Позволите нам весну гукать?

- Позволю, позволю.

А эта хозяйка всю ночь кашу варила. Не для угощения. Горшочек закапывают в землю. Чтобы было из чего готовить весь год.

«Она должна была вариться долго, чтобы зерно было очень большое. Хорошо разваренное. Это как бы символ того, чтобы зерно на следующий год выросло хорошее», – указал младший научный сотрудник музея Лидия Малькевич.

Последний аккорд обряда – огонь. Без этой стихии не обходится практически ни одно народное гулянье. Костер разгонит зимние тучи и призовет солнце.

У этого праздника нет четкого плана действий. Главное – веселиться и радоваться жизни. Так и делали предки, ведь дальше предстояла тяжелая работа в поле.