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Праздник молодости и красоты: в Беларуси прошло «гуканне вясны»
29.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси в эти выходные зазывали весну. В музее народной архитектуры и быта воссоздали древние гулянья –
Это самый веселый и шумный древний праздник. Если весну будить, то чтобы наверняка. Поэтому и песни особые – веснянки. Мелодии звонкие и протяжные. И все они сопровождаются звучным голосом дуды.
Песнями будят небо, а хороводами – землю. Чем больше народа пустится в пляс, тем скорее зазеленеет трава. И все это обязательно под аккомпанемент дуды. Этот древний инструмент – настоящий весенний будильник.
Самые долгожданные гости на празднике, конечно, птицы. Их делают из бумаги, ткани и даже теста, азатем развешивают на деревьях. Так пернатым как бы намекают: пора возвращаться на родину и нести на своих крыльях тепло. Судя по тому, как охотно подключились к рукоделью гости музея, весне быть.
- Теплая, веселая, ружная. Да, Федя? Хорошая весна будет?
- Да.
- А какие птицы весной прилетают?
- Птички. А какие?
- Птушки.
Гуканне весны – это забавы молодых. Но сначала нужно обойти все дома в деревне и спросить у взрослых: пришло ли время пошуметь.
- Позволите нам весну гукать?
- Позволю, позволю.
А эта хозяйка всю ночь кашу варила. Не для угощения. Горшочек закапывают в землю. Чтобы было из чего готовить весь год.
Последний аккорд обряда – огонь. Без этой стихии не обходится практически ни одно народное гулянье. Костер разгонит зимние тучи и призовет солнце.
У этого праздника нет четкого плана действий. Главное – веселиться и радоваться жизни. Так и делали предки, ведь дальше предстояла тяжелая работа в поле.
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Поверье гласит: чем больше народа пустится в пляс, тем скорее зазеленеет трава. Танцы – обязательно под аккомпанемент дуды.
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