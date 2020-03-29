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Фермент, предотвращающий старение, обнаружили в кишечнике

29.03.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фермент, предотвращающий старение, обнаружили в кишечнике

Специалисты из Массачусетского медицинского центра обнаружили фермент, содержащийся в кишечнике животных и обладающий способностью предупреждать старение организма. Об этом пишет портал «Медицина и наука».

Более подробное изучение данного фермента позволит сделать его основным компонентом при создании «эликсира молодости», а так же веществом, входящим в состав препаратов, продлевающих срок человеческой жизни.

Занимаясь исследованием грызунов и плодовых мух, специалистам из Массачусетского университета удалось установить в их организмах удивительный фермент, предотвращающий проницаемость кишечника и развитие хронических воспалительных процессов. Действие фермента направлено на предотвращение развития старческой слабости и увеличение продолжительности жизни. 

Его уникальность заключается в способности поддерживать состав микробиома кишечника, и предотвращать развитие воспалительных процессов, вызывающих в последствии старение организма.

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Специалисты из Массачусетского медицинского центра обнаружили фермент, содержащийся в кишечнике животных и обладающий способностью предупреждать старение...
 
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