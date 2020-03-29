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Лайфхак от голливудских звезд: как просто увеличить глаза и скрыть усталость

29.03.2020 13:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лайфхак от голливудских звезд: как просто увеличить глаза и скрыть усталость

Этим бьютилайфхаком пользуются многие звезды Голливуда. Скрыть усталость, освежить взгляд и увеличить глаза помогает один маленький секрет – белый карандаш.

Анджелина Джоли на премьере фильма «Малефисента: Владычица тьмы» выглядела потрясающе. Актриса выглядело молодо и свежо. А все благодаря тому, что визажист Джоли слегка подчеркнул ее нижнее веко белым карандашом. Важно – выбрать мягкий карандаш, чтобы не повредить веко и легче распределить продукт.


Дженифер Лопез очень часто прибегает к такому лайфхаку на выступлениях и красных ковровых дорожках. Чтобы взгляд казался выразительнее, звезда ярко подчеркивает нижнюю слизистую века, а сверху наносит темные тени. Также можно растушевать белый карандаш под бровью, что их больше выделит и визуально приподнимет.


Модель Кара Делевинь также использует такой прием. Здесь белый карандаш помог создать нежный и романтичный образ. Как видим, такой прием отлично подходит и для дневных образов.



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Этим бьютилайфхаком пользуются многие звезды Голливуда. Скрыть усталость, освежить взгляд и увеличить глаза помогает один маленький секрет – белый карандаш....
 
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