Весенние рейды провел Волковысский РОЧС

Источник материала: Новости Волковыска

Ежегодно с наступлением весны увеличивается количество пожаров из-за выжигания сухой растительности. Любая неосторожность с огнем в этот период приводит к уничтожению лесов, жилых домов, хозяйственных строений, а порой и к гибели людей.

Очередной рейд безопасности прошел в деревнях Дубовцы, Плебановцы Росского сельского Совета, урочище «Козьи горы» и дачных кооперативах г.п.Красносельский. Чтобы обычная уборка участка не обернулась трагедией, работники МЧС напомнили гражданам правила разведения костров на приусадебных участках. Делать это нужно только в безветренную погоду. Кострище должно быть не ближе 10 метров от построек, 20 – от леса и 30 – от соломы.

Рассказали спасатели и об ответственности за выжигание сухой растительности, трав на корню, стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятии мер по ликвидации палов, а также за разведение костров в запрещённых местах. Приводили примеры, когда беспечность граждан приводила их к получению ожогов, а в некоторых случаях, и к летальному исходу. Раздаваемая наглядно-изобразительная продукция поможет запомнить правила безопасности и обучить важным истинам своих близких.



















