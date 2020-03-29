Весенние рейды провел Волковысский РОЧС

Ежегодно с наступлением весны увеличивается количество пожаров из-за выжигания сухой растительности. Любая неосторожность с огнем в этот период приводит к уничтожению лесов, жилых домов, хозяйственных строений, а порой и к гибели людей.
Очередной рейд безопасности
Рассказали спасатели и об ответственности за выжигание сухой растительности, трав на корню, стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятии мер по ликвидации палов, а также за разведение костров в запрещённых местах. Приводили примеры, когда беспечность граждан приводила их к получению ожогов, а в некоторых случаях, и к летальному исходу. Раздаваемая наглядно-изобразительная продукция поможет запомнить правила безопасности и обучить важным истинам своих близких.