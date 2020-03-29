ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Музыкальные коллективы, которые выступят на фестивале национальных культур, выберут в Гродно. Голосовать будут жюри и зрители

29.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Музыкальные коллективы, которые выступят на фестивале национальных культур, выберут в Гродно. Голосовать будут жюри и зрителиГродно. Голосовать будут жюри и зрители" width="599" height="363">

Гродненский городской центр культуры и телерадиовещательный канал «Гродно Плюс» объявляют конкурс музыкальных групп «Делай шум». Участвовать в нем могут вокально-инструментальные и инструментальные группы, которые исполняют авторские музыкальные произведения в любом стиле на любом языке, а также кавер-бэнды, отличающиеся оригинальностью.

Возрастное ограничение участников – 16+. Также стоит учесть, что жюри сразу отвергает стили шансон и тяжелый рок. Главное, чтобы это было красиво и на хорошем уровне.

Главный приз для победителей – выступление на большой сцене в рамках заключительных мероприятий XIII Республиканского фестиваля национальных культур.

Музыкальные коллективы, которые выступят на фестивале национальных культур, выберут в Гродно. Голосовать будут жюри и зрители

Конкурс пройдет в несколько этапов. До 10 апреля на электронный адрес организаторов delaishum@mail.ru необходимо прислать заявку с указанием названий двух композиций, которые группа планирует исполнить во время отборочного тура.

Прослушивания намечены на 18 и 25 апреля. Пройдут они в культурно-развлекательном центре «Галактика». Жюри оценит шоу-подачу на сцене, исполнительское мастерство музыкантов, артистизм, вокал, аранжировку, тексты песен.

Музыкальные коллективы, которые выступят на фестивале национальных культур, выберут в Гродно. Голосовать будут жюри и зрители

Помимо членов жюри, своего победителя назовут и зрители. «Гродно плюс» запишет «Дневник конкурса». Проголосовать за исполнителя можно будет в социальной сети ВКонтакте до 15 мая. Уже на следующий день состоится концерт финалистов и награждение победителей. Тогда же узнаем, какие коллективы смогут исполнить свою музыку и песни перед тысячной зрительской аудиторией во время фестиваля. Их концерт станет отдельным эпизодом праздника.

Более подробная информация и форма заявки – на сайте организаторов.

#фестиваль национальных культур
Татьяна МОСТОВСКАЯ
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненский городской центр культуры и телерадиовещательный канал «Гродно Плюс» объявляют конкурс музыкальных групп «Делай шум». Участвовать в нем могут...
 
Новости дня
Новости разные
 
Весенние рейды провел Волковысский РОЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика