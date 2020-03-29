Музыкальные коллективы, которые выступят на фестивале национальных культур, выберут в Гродно. Голосовать будут жюри и зрители

Источник материала: Вороновская газета

Гродно. Голосовать будут жюри и зрители" width="599" height="363">



Гродненский городской центр культуры и телерадиовещательный канал «Гродно Плюс» объявляют конкурс музыкальных групп «Делай шум». Участвовать в нем могут вокально-инструментальные и инструментальные группы, которые исполняют авторские музыкальные произведения в любом стиле на любом языке, а также кавер-бэнды, отличающиеся оригинальностью.

Возрастное ограничение участников – 16+. Также стоит учесть, что жюри сразу отвергает стили шансон и тяжелый рок. Главное, чтобы это было красиво и на хорошем уровне.

Главный приз для победителей – выступление на большой сцене в рамках заключительных мероприятий XIII Республиканского фестиваля национальных культур.





Конкурс пройдет в несколько этапов. До 10 апреля на электронный адрес организаторов delaishum@mail.ru необходимо прислать заявку с указанием названий двух композиций, которые группа планирует исполнить во время отборочного тура.

Прослушивания намечены на 18 и 25 апреля. Пройдут они в культурно-развлекательном центре «Галактика». Жюри оценит шоу-подачу на сцене, исполнительское мастерство музыкантов, артистизм, вокал, аранжировку, тексты песен.





Помимо членов жюри, своего победителя назовут и зрители. «Гродно плюс» запишет «Дневник конкурса». Проголосовать за исполнителя можно будет в социальной сети ВКонтакте до 15 мая. Уже на следующий день состоится концерт финалистов и награждение победителей. Тогда же узнаем, какие коллективы смогут исполнить свою музыку и песни перед тысячной зрительской аудиторией во время фестиваля. Их концерт станет отдельным эпизодом праздника.

Более подробная информация и форма заявки – на сайте организаторов.

Татьяна МОСТОВСКАЯ https://grodnonews.by/