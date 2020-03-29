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В Мозырском районе из-за палов травы сгорели пять дач, владельцы домов еще не в курсе

29.03.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В субботу днем в деревне Лубня ДСК «Парус-1» сгорели пять дач и три хозяйственные постройки.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, сперва загорелась трава, после чего огонь перекинулся на дома. К счастью, из людей никто не пострадал. Собственники сгоревших дач устанавливаются.

Проводится проверка, подозревают поджог.
 
 
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В субботу днем в деревне Лубня ДСК «Парус-1» сгорели пять дач и три хозяйственные постройки.
 
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