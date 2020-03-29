|
В Мозырском районе из-за палов травы сгорели пять дач, владельцы домов еще не в курсе
Источник материала: Партизан
В субботу днем в деревне Лубня ДСК «Парус-1» сгорели пять дач и три хозяйственные постройки.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, сперва загорелась трава, после чего огонь перекинулся на дома. К счастью, из людей никто не пострадал. Собственники сгоревших дач устанавливаются.
Проводится проверка, подозревают поджог.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу днем в деревне Лубня ДСК «Парус-1» сгорели пять дач и три хозяйственные постройки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)