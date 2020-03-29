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Из-за ареста Сергея Сацука издание «Ежедневник» меняет формат работы

29.03.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Ежедневник» объявил о временной смене концепции из-за ареста своего главного редактора Сергея Сацука.






В заявлении редакции отмечается, что сначала у журналистов была надежда, что главного редактора Сергея Сацука скоро выпустят. Но с 27 марта он был помещен под арест, в доме Сацука прошел обыск и была изъята вся компьютерная техника, включая планшет внука.

«Обыск прошел и в редакции «Ежедневника», практические все его сотрудники были вызваны на допросы в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. В связи с этим редакция «Ежедневника» объявляет о временной смене концепции.

Отныне на портале будет публиковаться только информация (собственные материалы и материалы других СМИ), относящиеся к «Делу Сергея Сацука». Все они будут собраны в специальном разделе, в котором мы будем тщательно и подробно фиксировать ход этого дела.

Журналиста-расследователя, главного редактора ej.by Сергея Сацука 25 марта задержал Департамент финансовых расследований КГК. Сацука подозревают в получении взятки. По ч. 2 ст. 430 УК ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее Сацук заявлял, что ему угрожают из-за его антикоррупционных расследований. Журналисты «Ежедневника» назвали арест Сацука фрагментом борьбы коррупционеров с человеком, который осмелился посягнуть на их выстроенную систему». Белорусская ассоциация журналистов призывает власти немедленно освободить Сацука и прекратить его уголовное преследование.
 
 
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«Ежедневник» объявил о временной смене концепции из-за ареста своего главного редактора Сергея Сацука.
 
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