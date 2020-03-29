"Русские куколки" трансформировали фигурное катание. Но какой ценой?





"Это порочный круг, когда вы живете внутри пузыря, - говорит Киира Корпи, двукратная участница Олимпийских игр из Финляндии, которая сейчас учится на психолога в Новой школе в Манхэттене и борется за права детей. - Ты даже не понимаешь, насколько нездоровы или токсичны некоторые культурные нормы".





"На прошлой неделе должен был состояться чемпионат мира в Монреале, но пандемия Covid-19 не дала этому случиться. Непреднамеренно, но это может изменить и картину фигурного катания", - предполагает издание, напоминая, что на чемпионате "за первые места должны были бороться три российских девушки-подростка: 16-летняя Алена Косторная и две 15-летки Анна Щербакова и Александра Трусова".





"Это трио произвело революцию в фигурном катании. Они совершили свои дебюты во взрослой группе только в прошлом году, но ворвались в спорт, попав во множество заголовков. В финале Гран-при в декабре прошлого года Косторная завоевала золото, а Щербакова и Трусова две другие медали. Они повторили этот трюк на чемпионате Европы в следующем месяце; их противники остались ошеломлены их доминированием", - пишет издание.





"Что делает их такими результативными? Что ж, благодаря своим замечательным прыжкам они максимизируют предлагаемые технические моменты. И Трусова, и Щербакова уже овладели "святым Граалем" фигурного катания: четверным лутцем, который до недавнего времени был неслыханным подвигом для женщин - четыре полных вращения в воздухе. Однако есть опасения. Во-первых, вместо соревнований по фигурному катанию среди женщин не имеем ли мы дело с соревнованиями по прыжкам среди девочек? Во-вторых, и, что гораздо важнее, какова цена успеха - физическая, эмоциональная и психологическая - для этой группы невзрослых, развивающихся детей?" - рассуждает автор публикации Эоин О'Каллаган.





"Худший аспект этого заключается в том, что большую часть времени, в катании на коньках и гимнастике и, возможно, в других видах спорта, ты растешь в культуре, которая очень авторитарна, - говорит Корпи. - Ты вырастаешь и считаешь, что если ты получил травму, то это потому, что ты слабый. Или если твое тело или психологическое состояние ломаются, то это потому, что ты слабак. Но почему ломается тело подростка? (...) Было ли много чрезмерных тренировок? Я слышала от врачей о 12-летних подростках в Америке, Финляндии и Швеции - я уверена, что в России это начинается еще раньше - они приходят в клиники со стрессовыми переломами и вещами, которые не должны происходить в этом возрасте. Это указывает на то, что тренировок было слишком много (...)".



