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Женщинам нужны только деньги? Почему мужчины так считают

29.03.2020 14:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как бы мы ни пытались избавиться от гендерных стереотипов, все-таки они все еще есть в нашей жизни. Вот этот, например: почему-то именно мужчины больше склонны думать, что женщины с ними ради денег, а женщины, соответственно, ищут обеспеченных мужчин. Психолог Павел Зыгмантович подробно объяснил, почему наше сознание так себя ведет и такова ли ситуация на самом деле. Спойлер: гендер здесь действительно «при делах».

  • Павел Зыгмантовичпсихолог с 19-летним опытом работы

Всему виной социализация?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно копнуть достаточно глубоко — в детство:

— Еще до рождения все окружение начинает формировать полоролевую идентичность ребенка (сейчас ее чаще называют гендером). И делается это по-разному. С мальчиками родители ведут себя активнее и побуждают их больше двигаться. Это касается даже 7-месячных детей. Если девочка в этом возрасте где-то сидит, родители скорее подойдут к ней, а вот мальчика — позовут к себе. Чем старше ребенок, тем больше закономерность усиливается. Начинается процесс, который мы называем «гендерной социализацией».

Павел отмечает, что объяснить причины такого родительского поведения сложно. Здесь играют роль и культурные, и биологические особенности. Тем не менее в той или иной форме похожая закономерность прослеживается в разных культурах. Главное — то, что в итоге мальчиков и девочек воспитывают по-разному:

— При воспитании мальчиков делают акцент на инструментальных навыках. У девочек же, как правило, развивают экспрессивные навыки — быть доброй, веселой… Получается, что у одних развивают «делать», а у других — «быть». Это не значит, что развивают только это, но акцент именно такой (в среднем).

Прочувствовать такой подход можно, вспомнив некоторые стереотипы. Если мальчик залез на дерево, многие ничего не скажут: «Ну это же мальчик!» Но если то же самое сделает девочка, могут сказать: «Ну для девочки это не очень хорошо».


Фото: Myles Tan, unsplash.com

— Это утрировано, но я сам как отец гуляю с детьми на площадке и замечаю подобные примеры, — говорит психолог. — В итоге получается, что девочка должна быть красивой и что-то уметь по дому, а мальчик — разжечь костер одной спичкой и «мамонта приволочь». То есть мальчику с самого детства рассказывают: он хорош, когда он что-то умеет. Это неминуемо ведет к проблемам — и у мужчин, и у женщин (о специфике женской и мужской культур можно прочитать здесь).

Дальше, по словам Павла, все просто. Если ты, мальчик, должен что-то уметь, должна быть и общая оценка твоих умений. В большинстве культур этой оценкой и являются деньги. Если они есть — инструментальные навыки мальчика шикарны:

— Еще есть такое понятие, как «мужская норма статуса», то есть убеждение «надо быть лучше всех». Это тоже часть гендерной социализации. И мальчик уже понимает, что его статус — это финансы: чем больше — тем лучше. От этого и возникают моменты, когда мужчина покупает машину и она устраивает, но как только он видит более статусную машину у соседа, думает: «Все, я не самый лучший».

В таких ситуациях, как говорит психолог, не помогает даже осознание, что у соседа может быть и рабочий стаж дольше, и работа прибыльнее. Мужчина просто оценивает себя финансами. А для человека свойственно мерить мир своей меркой:

— Если я классный велосипедист, то любого, кто на велике ездит не очень хорошо, я считаю «не очень». Чем шире навык, тем снисходительнее мы относимся к тем, у кого их нет. Соответственно, привычка мерить статус деньгами перекладывается и на женщин.

Подростковый возраст тоже не проходит бесследно

Но это еще не все. Подростковый период в жизни мальчика обычно очень трудный. У девочек тоже, но у мальчиков он осложнен. Психолог поясняет, в каком смысле:

— Юноши в подростковом возрасте в основном некрасивые. У них нет всяких прелестных выпуклостей, которые есть у девушек. Зато прыщи, скорее всего, есть. В то же время девушки предпочитают выбирать более старших, чем они, партнеров. Цой это прекрасно проиллюстрировал в песне «Восьмиклассница». Понятно, что может быть и по-другому, но парней младше себя девочки в возрасте 9−11 класса почти не выбирают.


Фото: Tim Graf, unsplash.com

Итог: мальчику 14 лет, он уже может начать думать об отношениях.

— Вот только сверстницам он неинтересен, старшим барышням пока что — тем более. Выходит, девочки тебе интересны, а ты им — нет.

Из своего опыта работы психолог видит: ощущение острой невостребованности в подростковом возрасте у мужчин проявляется гораздо ярче, чем у женщин. Здесь на помощь и приходит неожиданная штука — деньги:

— Оказывается, если деньги есть, то некоторых девочек можно привлечь: куда-то сводить, что-то купить и так далее. В моей юности, если у парня был мопед, всё: ты — огонь! И неважно, что его купили родители, главное — он есть и ты на нем катаешься. Чтобы мопед не привлекал каких-то барышень, надо быть совсем уж специфическим парнем и в плане внешности, и в плане поведения.

Этот опыт накладывается на мужскую социализацию, о которой мы уже сказали, и приводит мужчину к понятному выводу: мной интересуются, когда у меня есть деньги и статус. Нюанс в том, что к этому выводу приходят уже лет в 14−15, когда префронтальная кора мозга еще не так хорошо работает и результат получается несколько категоричным.

Павел подчеркивает, что к этим двум главным факторам можно добавить и другие. Например, мальчики не всегда умеют хорошо видеть интерес к себе — это тоже связано с тем, что у них не так развиты экспрессивные навыки.

Можно ли исправить этот взгляд на мир?

Психолог уверяет: можно. Только это потребует серьезного переосмысления.

— Нам очень сложно менять некоторые убеждения, даже если они противоречат известной статистике и фактам. За свои выводы мы держимся. Поэтому первое, что нужно сделать, — захотеть изменить свои взгляды. А это очень непросто.

Лучший способ, как подсказывает собеседник, общение с женщинами «напрямую».

— Спрашивайте по-честному: а в кого ты влюблялась, а как ты влюблялась… Не у тех женщин, с которыми вы хотели бы завести отношения, а у других — у сестры, других молодых родственниц. Получится своего рода «научное исследование».


Фото: Priscilla Du Preez, unsplash.com

Забежим вперед. Скорее всего, женщины ответят что-то вроде «хотелось бы, чтобы деньги были», но при этом ни одна из них ни разу не встречалась с парнем, который зарабатывал бы в 10 раз больше ее. Многие могут сказать, что во время декрета хотелось бы положиться на мужчину, чтобы на его зарплату можно было содержать семью.

— Но это не показатель корыстности и жадности, — подчеркивает Павел. — Это показатель вменяемости человека. Ведь действительно во время декрета лучше, чтобы мужчина зарабатывал больше. В конце концов, любой человек выберет быть «здоровым и богатым», а не «бедным и больным». Так и здесь: женщине хочется, чтобы мужчина много зарабатывал — почему нет? Спрашивают о мечтах — о них и говорят.

Как вычислить тех, кто и правда видит только деньги

На коротких дистанциях сделать это трудно. Легко распознать такое быстро только тогда, когда женщина этого изначально не скрывает.

— Простой вопрос «о чем ты мечтаешь и что тебе интересно» сразу выдает все, что нужно знать, если человек с вами честен. Но женщин, которые ищут деньги и прямо об этом заявляют, не так уж много вопреки определенным стереотипам, — уверен Павел. — Распознать ложь можно, если в ответ на этот вопрос вы услышите расплывчатые и социально одобряемые фразы: «Построить карьеру, найти тихое семейное счастье», — вот такое. Дальше все проверяется экспериментальным путем.

Пример. Если девушка рассказывает вам о каком-то товаре, который она видела, вы его не дарите и она становится мрачной на неделю — это звоночек. Если, конечно, такая ситуация повторяется несколько раз. (О важности повторений мы уже говорили. — Прим. TUT.BY). Есть и другие приемы: говорите, что в ближайший месяц денег не будет, и оцениваете, насколько изменилось отношение.


Фото: Allef Vinicius, unsplash.com

С мужчинами это тоже работает: найдутся те, кто может быть на содержании и так же себя вести.

Стоп: так все-таки есть разница между полами в этом плане?

Психолог заверяет, что по степени корыстности разницы между полами вообще нет:

— Количество женщин, которых содержат, больше, чем таких же мужчин, всего лишь потому что мужчин, у которых много денег, больше, чем таких же женщин.

Кроме того, Павел отмечает, что есть и обратные ситуации: когда мужчина «ищет себя», а женщина содержит семью. И таких фактов тоже много:

— Не надо говорить, что женщины поголовно корыстные, а мужчины — благородные. Это не так.

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Теги: знакомства
 
 
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Разбираемся с психологом, почему мужчины иногда подозревают, что девушкам от них нужны только деньги, и как это можно исправить.
 
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