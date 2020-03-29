|
«Всю воду нужно регулировать искусственно, раз её нет». Как мелиораторы помогают аграриям
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается сев ранних яровых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Брестской области работы близятся к завершению. Аномальная зима не только сдвинула сроки почти на три недели, но и привела к тому, что в некоторых районах возникла засуха. На помощь аграриям пришли мелиораторы.
Николай Ковалевич с 1980 года на службе в мелиорации. Говорит, что всегда приходилось бояться паводка, а не засухи. За 40 лет с работой «наоборот» сталкивается впервые.
Николай Ковалевич, осмотрщик гидротехнических сооружений:
Закрытый шлюз – значит, вода остается в канале. По дренажной системе она подпитывает поле. В одном Кобринском районе больше 60 % мелиорированных земель.
В предыдущие годы здесь без риска забуксовать ни одной работы не проводилось. Поэтому поле было поздней работы. Сегодня мы влагу задерживаем на поле.
Это поле в хозяйстве «Радонежское» Кобринского района без преувеличения называют между собой рекой. Из года в год техника заходила в него на несколько недель, а то и месяцев позже. Попросту стояла вода. Для хозяйства, где на 100 % мелиорированные земли, нынешняя весна стала эксклюзивом. Дренажная система работает не на отток воды, а на прилив. Сев ранних яровых завершили и приступили к многолетним травам.
Владислав Балабушко, директор ОАО «Радонежское»:
В 2019 году хозяйство капитально отремонтировало мелиоративную систему. А в 2020 уже приходится пользоваться.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Количество осадков за зиму в регионе – меньше 90 % от климатической нормы, отсюда низкий уровень грунтовых вод. Еще в январе мелиораторы среагировали на изменения.
Василий Ивчик, директор Кобринского предприятия мелиоративных систем:
В регионе наберется более 5 000 гидротехнических сооружений. Каждое сегодня работает на то, чтобы сохранить необходимую влагу. В Брестской области уже отсеяли под ранние яровые 75 % площадей.
Сергей Бартош, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается сев ранних яровых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Брестской области работы близятся к...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)