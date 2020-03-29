5 негигиеничных привычек, которые вредят иммунитету

Источник материала: ОНТ

Зачастую мы даже не подозреваем, насколько наши ежедневные привычки влияют на иммунитет и шанс заразиться вирусом. Мы составили список из пяти ошибок, которые не стоит допускать в повседневной жизни.

1. Пить кофе через крышечку.

Накрывая кофе крышечкой, есть шанс перенести руками все бактерии на нее и соприкоснуться губами. И даже если вы сделали все аккуратно, есть шанс, что до этой крышечки уже дотронулись до вас. Поэтому лучше использовать трубочку.





2. Сбитый режим сна.

Сон очень сильно влияет на состояние организма и, следовательно, на иммунитет. Отсутствие режима не дает организму вырабатывать полезные вещества, необходимые для правильной работы всех органов. Врачи советую ложиться спать до 23:00 и спать по 7-9 часов. Даже если у вас не получается ложиться так рано, лучше засыпать и пробуждаться в одно и то же время каждый день.





3. Малоактивный образ жизни.

Карантин – не повод для снижения активности. Наоборот, это отличная возможность начать заниматься дома. Можно скачать приложения с упражнениями, йогой, смотреть онлайн-курсы или же просто выполнять любые физические нагрузки, которые приносят удовольствие.





4. Грызть ногти.

Мало того, что это некрасиво, так это очень негигиенично. Те, у кого есть такая привычка, часто просто не замечают, как грязные руки попадают в рот, поэтому сейчас нужно пристально следить за этой привычкой и пытаться от нее избавиться.





5. Использовать телефон в постели и на кухне.

Этим правилом грешили практически все. И кажется, что здесь страшного. Но телефон, который мы постоянно носим с собой и трогаем руками, нужно протирать так же часто, как и мыть руки. А во время употребления пищи и в чистой постели, лучше вообще не притрагиваться.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram