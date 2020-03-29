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Ученые рассказали, на какой диете сидели люди в каменном веке
Источник материала: ОНТ
Изучение останков неандертальцев, обнаруженных в Ираке и Бельгии, показало, что древний человек активно питался клубнями кувшинки и зернами трав, аналогичными современным злаковым культурам. Об этом пишет сайт «Медицина и наука».
Археологи пришли к выводу, что пища наших предков была разнообразной, и заключалась не только в употреблении мяса.
С появлением каменных инструментов, позволяющих измельчать пищу, охотники-собиратели начали изготавливать муку из желудей, дикого овса и бобовых для приготовления пищи.
В настоящее время существуют пропагандисты палео-диеты охотников-собирателей, исключающей злаковые культуры и ограничивающейся употреблением углеводов, при этом приоритет отдается мясу и орехам.
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Изучение останков неандертальцев, обнаруженных в Ираке и Бельгии, показало, что древний человек активно питался клубнями кувшинки и зернами трав, аналогичными...
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