Ученые рассказали, на какой диете сидели люди в каменном веке

Источник материала: ОНТ

Изучение останков неандертальцев, обнаруженных в Ираке и Бельгии, показало, что древний человек активно питался клубнями кувшинки и зернами трав, аналогичными современным злаковым культурам. Об этом пишет сайт «Медицина и наука».

Археологи пришли к выводу, что пища наших предков была разнообразной, и заключалась не только в употреблении мяса.

С появлением каменных инструментов, позволяющих измельчать пищу, охотники-собиратели начали изготавливать муку из желудей, дикого овса и бобовых для приготовления пищи.

В настоящее время существуют пропагандисты палео-диеты охотников-собирателей, исключающей злаковые культуры и ограничивающейся употреблением углеводов, при этом приоритет отдается мясу и орехам.

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