Романчук объяснил, к чему приведет запрет Лукашенко увольнять людей

"Солидарность" . Напомним, в пятницу Александр Лукашенко велел чиновникам предостеречь бизнес от увольнения людей в сложное время, пишет





— Особенно частные предприятия, я заметил (вчера информация поступила), начали сворачивать работу, прежде всего строительные фирмы, и, главное, увольнять людей. Передайте частникам, чтобы все услышали: если только хоть одна компания, мелкая или большая, выкинет на улицу людей (в государственных это невозможно, потому что мы это контролируем), она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси, — цитирует главу государства его пресс-служба.





Глава Беларуси предложил бизнесу:





— Пускай у себя в карманах, сейфах пороются, поддержат свою компанию и людей, которые на них работали и зарабатывали эти деньги.





Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук считает, что это поручение — пример грубого вмешательства правительства в организацию частного бизнеса.









— Правительство должно заниматься своим делом, а коммерческие организации — своим. Это золотое правило успешной страны, — написал экономист.





Эксперт привел пример, что происходит на фирме, заводе или фабрике, когда спрос на ее продукцию обваливается на 70-100% и грозит оставаться на дне, как минимум, 3-4 месяца.





— Правильно, принимает план спасения: жесткая экономия, оптимизация работников, отказ от аренды площадей, переговоры с кредиторами и т. д. Если производителю запретить увольнять людей, то это значит, резко ускорить процесс его банкротства. Без вариантов.





Государство, по сути дела, лишает производителей шанса на выживание, полагает экономист.





— Сегодня игнорирование приказа президента — это разумное поведение во имя спасения своего производства с надеждой выжить и в очередной раз подняться на ноги. Выполнение указов и распоряжений президента грозит ростом реальной безработицы свыше полумиллиона человек уже в этом году, — заключил Романчук.