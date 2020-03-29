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«На батуте прыгал, когда был маленький. Но не увлёкся». Николай Козеко рассказал о сыне

29.03.2020 17:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Тренер откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Ваш сын не выбрал спортивную карьеру, не пошёл по Вашим стопам. А чем он занимается?

«На батуте прыгал, когда был маленький. Но не увлёкся». Николай Козеко рассказал о сыне

Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:
Он катался на горных лыжах, сейчас на доске катается, на сноуборде. Приходил, на батуте прыгал, когда был маленький. Но он не увлёкся. Как раз время компьютеризации пошло. И когда закончил он 8-ой класс, был как-то обмен наших, образовалась группа 60, по-моему, конкурс по Беларуси, учеников. Он выиграл грант и поехали они учиться в Америку. И как-то получилось так, что закончил он американскую школу, поступил там в университет, пошёл выбрал компьютерное дело, переехал во Фрайбург, во Фрайбурге работал, один из университетов. И потом вернулся в Минск, и сейчас тоже это компьютерное дело. Но он увлечённый этим делом.

«На батуте прыгал, когда был маленький. Но не увлёкся». Николай Козеко рассказал о сыне

Люди в материале: Николай Козеко, Вадим Щеглов

 
Теги: Минск
 
 
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Тренер откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Ваш сын не выбрал спортивную карьеру, не пошёл по Вашим стопам. А чем он...
 
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