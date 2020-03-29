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«На батуте прыгал, когда был маленький. Но не увлёкся». Николай Козеко рассказал о сыне
Источник материала: СТВ
Тренер откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:
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Тренер откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Ваш сын не выбрал спортивную карьеру, не пошёл по Вашим стопам. А чем он...
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