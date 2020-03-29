Взгляните на самые крутые голы в истории НХЛ. В топ-10 попали шайбы Овечкина, Кросби и Лемье

Источник материала: Tut.by

Лакросс-голы Андрея Свечникова и Филипа Форсберга, издевательский буллит Павла Дацюка, трюкачество Сидни Кросби и гол в падении от Александра Овечкина. SPORT.TUT.BY рассказывает о десяти самых крутых голах в истории НХЛ, по мнению ESPN .

10. Петер Форсберг

Фирменный трюк шведа Петера Форсберга, с 2014 года члена Зала хоккейной славы, — выманить вратаря на себя и затем завести шайбу в ворота по дальней дуге, удерживая клюшку одной рукой.

Форсберг пользовался приемом в играх за сборную, когда, в частности, забил в буллитной серии финала Олимпиады-1994. Этот гол в Швеции изобразили на почтовой марке. А в октябре 2006-го Петер отметился похожим голом в НХЛ: выступая за «Филадельфию Флайерз», он завел шайбу в ворота «Чикаго Блэкхокс».

Немало игроков из НХЛ прибегало к трюку Форсберга, в том числе белорус Михаил Грабовский. В 2009 году в матче за сборную на чемпионате мира Миша эффектно реализовал буллит в серии с Финляндией. Среди действующих игроков НХЛ лучше всего трюк Форсберга освоил россиянин Владимир Тарасенко из «Сент-Луис Блюз».

9. Павел Дацюк

Россиянин Павел Дацюк, возможно, не был первым, кто исполнил так называемый «флип-гол», однако никто до него не делал это в лучшей лиге мира. Дацюк исполнил подброс шайбы в буллитной серии с «Чикаго Блэкхокс». Для финского вратаря Антти Ниеми такой гол стал сродни унижению.

— Если в НХЛ и есть группа игроков, которая не будет скучать о Павле Дацюке, то это вратари, которых за четырнадцать лет выступлений за «Детройт Ред Уингз» он вдоволь измучил и поиздевался, — вот так в шутливой манере канадский вратарь Роберто Луонго проводил Дацюка из НХЛ в 2016 году.

8. Марек Малик

Геройства от чешского защитника Марека Малика никто не ждал. В 488 матчах в НХЛ он забил не так много — 27 раз. И вот в пятнадцатой серии послематчевых бросков в матче между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз», который состоялся в ноябре 2005-го, очередь дошла до Малика.

Малик набрал скорость, сблизился с вратарем, ушел в угол, а затем отправил шайбу в дальний угол ворот броском между ног. Фанаты «Рейнджерс» пребывали в эйфории, ведь никто не рассчитывал на такую красивую развязку напряженной буллитной перестрелки.

— Мой буллит люди вспоминают до сих пор, — рассказал Марек в интервью сайту НХЛ. — Многие говорят, что когда у них плохое настроение, они смотрят мой гол на YouTube, и им становится лучше. От этого мне еще приятнее

7. Сидни Кросби

Обработать повисшую в воздухе шайбу и вторым касанием отправить ее в ворота — звучит замысловато, но такие исполнители, как канадец Сидни Кросби, заставляют поверить, что это просто.

— Сидни Кросби, ты что, разыгрываешь меня? — вот так комментатор матча отреагировал на гол лидера «Питтсбург Пингвинз» в ворота «Монреаль Канадиенс» в марте 2018 года. В следующих десяти матчах Сид забросил две похожие шайбы.

6. Павел Буре

Россиянин Павел Буре из сотни лучших игроков в истории НХЛ в годы выступления за «Ванкувер Кэнакс» отметился голом, в котором отыграл шайбу себе в конек, тем самым дезориентировав вратаря «Бостон Брюинз» Скотта Бэйли при выходе «один в ноль», и после отскока отправил снаряд точно в цель. Павел сделал все так быстро, что разобрать трюк удается только на повторе.

Примечательно, что этот гол Буре провел в первом матче после десятимесячного простоя, вызванного травмой колена.

— Выходя на лед, я хотел дарить эмоции фанатам, сделать для них что-то особенное. Именно поэтому они и любили меня, — рассказал Буре в интервью газете «Спорт-Экспресс». — Они знали, что я люблю забивать голы. Но я старался не просто забивать, а делать это красиво. Так, чтобы это могли запомнить.

5. Дени Савар

У канадца Дени Савар короткие руки, и теперь представьте, чего ему стоило пойти в меньшинстве от своей синей линии и накручивать соперников одного за другим. Другой игрок предпочел бы отбросить шайбу в угол зоны атаки, чтобы выиграть время для команды. А Савар ушел от одного, второго, третьего и с висящим на спине соперником элегантно отправил шайбу в ворота «Эдмонтон Ойлерз».

Это случилось в феврале 1988 года, когда Савар представлял «Чикаго Блэкхокс».

4. Яромир Ягр

В первом матче финальной серии Кубка Стэнли 1992 года чешский форвард «Питтсбург Пингвинз» Яромир Ягр выдал великолепное представление. Он прокинул шайбу между ног центрфорварда «Чикаго Блэкхокс» Брента Саттера, объехал Игоря Кравчука и направил шайбу в ворота мимо защитника Франтишека Кучеры, голкипера Эда Бельфора и того же Саттера, который стелился на льду в попытке исправить ошибку.

— Ох, возможно, это был лучший гол, который я когда-либо видел! — сказал о заброшенной Ягром шайбе канадец Марио Лемье, на счету которого в этом поединке был победный гол. — Я забил много голов в своей карьере, но тут Яромир накрутил трех-четырех парней, что для него норма. Он без проблем обыгрывает один в один. Очень сильный парень, и его гол великолепен.

3. Марио Лемье

Этот гол часто первым приходит на ум поклонникам хоккея, когда они вспоминают об игре Марио Лемье. Гол случился во втором матче финала Кубка Стэнли 1991 года против «Миннесота Норт Старз». Марио на скорости ворвался в зону атаки, ложным движением прошел защитника Шона Чемберса и развел шайбу и вратаря Джона Кейси.

В итоге в 1991 году «Питтсбург Пингвинз» впервые выиграли Кубок Стэнли, а Лемье взял индивидуальный приз, как самый ценный игрок в плей-офф, — «Конн Смайт Трофи».

2. Андрей Свечников и Филип Форсберг

В 1996 году Майк Легг забил «лакросс-гол» в игре за Университет Мичигана, и с тех пор хоккеисты на разном уровне пробовали повторить трюк. У кого-то, как у финна Микаэля Гранлунда, это получилось в полуфинале ЧМ-2011, однако в НХЛ «лакросс-гол» впервые состоялся лишь в октябре 2019 года. Россиянин Андрей Свечников из «Каролины Харрикейнз» исполнил его в матче с «Калгари Флэймз», а спустя несколько месяцев повторил в поединке с «Виннипег Джетс».

Швед Филип Форсберг из «Нэшвилл Предаторз» будто принял эстафету от Свечникова и удивил мир тем, что забил «лакросс-гол» в движении на скорости.

— Я успел увидеть, что он поднимает шайбу, и она даже задела мою ловушку, но все-таки влетела в ворота рикошетом от тела, — признался голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Майк Смит в интервью сайту НХЛ. — Мне нужно съесть еще пару гамбургеров и набрать на будущее немного жира в том месте, чтобы шайба не имела шансов пролезть в ворота. Наверняка такую шайбу хочется увидеть каждому, кроме вратаря, в чьи ворота она залетает. Потому что в этот момент ты чувствуешь себя идиотом.

1. Александр Овечкин

В январе 2006 года новичок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин из России сотворил магию. Он энергично шел на ворота, был сбит с ног защитником «Аризона Койотис», и, казалось, момент загублен. Овечкин же прокрутился вокруг своей оси в сторону ворот с тем, чтобы завершить атаку броском. Руки не подвели молодого форварда, и шайба чудесным образом зашла в ворота.

В Северной Америке этот гол Овечкина получил название The Goal, то есть признан голом с большой буквы. Один из величайших игроков НХЛ Уэйн Грецки, тогда главный тренер «Койотис», с интересом рассматривал гол Алекса на медиакубе.

— Если признали [мой гол лучшим], значит, он и есть лучший. Правильно? По-моему мнению, это один из самых красивейших голов, да, — согласился с выбором ESPN Овечкин в комментрии для «Спорт-Экспресса».