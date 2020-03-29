|
При крушении самолета на Филиппинах погибли 8 человек
29.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
По меньшей мере восемь человек погибли в результате крушения пассажирского самолета в международном аэропорту Манилы (Филиппины), сообщает «Синьхуа» со ссылкой на собственные источники в воздушной гавани.
По информации агентства, небольшой самолет направлялся в Японию. В результате трагедии погибли восемь человек, находившиеся на борту.
Газета
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По меньшей мере восемь человек погибли в результате крушения пассажирского самолета в международном аэропорту Манилы (Филиппины), сообщает «Синьхуа» со ссылкой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)