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При крушении самолета на Филиппинах погибли 8 человек

29.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

При крушении самолета на Филиппинах погибли 8 человек

По меньшей мере восемь человек погибли в результате крушения пассажирского самолета в международном аэропорту Манилы (Филиппины), сообщает «Синьхуа» со ссылкой на собственные источники в воздушной гавани.

По информации агентства, небольшой самолет направлялся в Японию. В результате трагедии погибли восемь человек, находившиеся на борту.

Газета Manila Bulletin в своем Twitter-аккаунте сообщает, что самолет потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Манилы.

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По меньшей мере восемь человек погибли в результате крушения пассажирского самолета в международном аэропорту Манилы (Филиппины), сообщает «Синьхуа» со ссылкой...
 
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