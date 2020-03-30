Сделали гайд, который научит вас сочетать цвета в своем гардеробе

Источник материала: Tut.by

Давайте честно: немало белорусок предпочитают выбирать спокойные и привычные оттенки в одежде. Да, за ними удобно «спрятаться», но есть и другая проблема: многие просто не знают, как стильно комбинировать оттенки между собой, чтобы образ выглядел хорошо. Почему одни цвета сочетаются друг с другом, а другие — нет? Сколько оттенков допустимо в одном образе? Черно-белая одежда — это скучно? Вместе со стилистом Катериной Акуленко мы разбираемся в этих нюансах.

Катерина Акуленко стилист

Если нет времени читать все, сразу переходите к интересной для вас части:

В чем секрет сочетания цветов

Сразу предупреждаем: один текст не поможет разобраться сразу во всем. Стилист отмечает, что теорию цвета изучают и дизайнеры, и художники, и стилисты, и архитекторы по много лет, поэтому быстро здесь не разберешься.

— Основная книга, на которой строится вся работа с цветом, это «Искусство цвета» Иоханнеса Иттена. В ней рассказывается о некоторых психофизиологических реакциях человека на цвет. То есть когда мы видим оттенок, у нас возникает эмоция, реакция, — поясняет Катерина. — Все профессионалы в своей работе опираются на теорию Иттена.

Успокоим вас: книгу можно не читать, тем более что она сложна для восприятия обывателя. Предлагаем быстро ознакомиться с ее главными постулатами. Перед вами — цветовой круг по Иттену. В интернете можно найти и другие варианты его визуализации.

— Чувство цвета есть у каждого человека, оно заложено природой, — успокаивает стилист. — Только у кого-то оно развито с детства (например у тех, кто ходил в «художку»), у кого-то — нет. С годами его развить сложнее, но это возможно.

По Иттену, «правильное» сочетание цветов или нет, зависит от впечатления, которое оно производит на человека. Действительно, впечатление может быть разным. Но книга все же основывалась на психологии и писалась в первую очередь для художников с развитым чувством цвета.

— В стайлинге есть свои особенности. В своих образах мы редко используем так много красок, как художники на картинах. Но основными приемами все равно можем пользоваться. Главное — чтобы сочетание цветов вызывало чувство гармонии и равновесия.

Если разбираться в этом вы не хотите или нет времени, можно пользоваться готовыми схемами, которые уже предложил Иттен. А еще можно скачать приложение для смартфона — Катерина пользуется Color Wheel (оно есть и в App Store, и в Google Play).

Какие сочетания будут гармоничными

Эксперт отмечает, что сочетания четырех цветов и более очень сложны. Они часто используются в эклектике, но в основном люди используют более простые стилевые концепции. Поэтому остановимся на том, как правильно ввести в свой гардероб более простые сочетания.

1. Если пользуемся одним цветом

Монохром — самая простая схема, потому что она подразумевает использование разных оттенков всего лишь одного цвета.



Монохромная схема. Коллаж предоставлен стилистом

— Эти оттенки могут быть очень разные. Представьте луч, например, желтого цвета: он идет от белого к лимонному, потом к ярко-желтому — и так до черного. Внутри этого луча можно брать любые тона и комбинировать их в своем образе.

2. Если берем два цвета

Здесь уже сложнее, для комбинирования двух цветов есть несколько схем. Сначала поговорим о первой. Стилист объясняет:

— Комплементарные цвета — это противоположные друг другу, контрастные. Они на цветовом круге находятся друг напротив друга. Идеальная гармония будет, если вы возьмете осветленный красный и в пару к нему — зеленый, затемненный ровно в той же степени, насколько осветлен красный. Но можно брать просто какой-то красный и какой-то зеленый — получится тоже нормально.



Комплементарная схема. Коллаж предоставлен стилистом

Вторая схема — боковой контраст. Это цвета, расположенные друг напротив друга, как в комплементарной схеме, но один из цветов будет не прямо напротив, а рядом с противоположным — с одной или с другой стороны.



Боковой контраст. Коллаж предоставлен стилистом

На практике это работает так: если вы возьмете желтый, то по комплементарной схеме у вас получится сочетание «желтый + фиолетовый», а по схеме бокового контраста — «желтый + темно-фиолетовый».

3. Если сочетаем три цвета

С тремя цветами еще сложнее.

Вариант первый: триада — сочетание трех цветов, которые равноудалены друг от друга по цветовому кругу. Например, это синий, красный и желтый.



Триада. Коллаж предоставлен стилистом

Второй вариант — аналогичное сочетание. Это три цвета, которые находятся на круге рядом. По словам стилиста, такое сочетание будет выглядеть не контрастно, а спокойно. Поэтому если хочется больше гармонии в образе — обратите внимание на эту схему.



Аналогичное сочетание. Коллаж предоставлен стилистом

Третий вариант — расщепленный контраст. Иногда его еще называют «раздельно-комплементарным сочетанием», в зависимости от перевода той самой книги-основы.



Расщепленный контраст. Коллаж предоставлен стилистом

Принцип тот же, что для бокового контраста с двумя цветами, только теперь мы берем два соседних цвета с противоположным вместо одного.

Сколько цветов допустимо в одном образе

Катерина уверена, что все зависит от вашего стиля и от степени комфорта, когда вы носите цветные вещи:

— Для эклектики допустимо вводить пять-шесть оттенков в образ. И это не значит, что речь идет о крупных цветовых пятнах. Разные оттенки могут быть в мелочах, деталях принта, аксессуаров. То есть равные пропорции всех имеющихся цветов не используются все равно. Можно попробовать сделать 30% белого и остальные 70% распределить между другими несколькими оттенками.



Фото предоставлено стилистом

Зато для концепции минимализма будет достаточно и вовсе пары цветов или вообще монохрома. Что выбрать для себя, решайте по ощущениям.

— У меня есть клиенты, которые вообще не носят черное и белое. Но есть и те, кто придерживается ахроматических цветов (черный, белый, серый) с очень маленькими вкраплениями зеленого или синего, — замечает Катерина. — Составьте свою индивидуальную палитру, на которую вы будете опираться в магазинах. Тогда вы точно не купите то, что не сочетается ни с чем другим в гардеробе по цвету.

Тотал-лук в одном цвете — это выигрышный вариант?

Да, потому что по сути тотал-лук — это воспроизведение монохромной схемы сочетания цветов. Она, как мы уже сказали, выверена «по учебнику».

— Такой путь достаточно простой, — говорит стилист. — К тому же сейчас это тренд, который начался еще несколько лет назад. Бренды начали выпускать одежду сразу костюмами в одном цвете. Трикотажные, например.



Фото предоставлено стилистом

Помните, что монохром — это не значит одежда тон в тон. Разные оттенки одного цвета сделают образ интересным.

— Черный, белый, бежевый, синий тотал-луки сделать проще всего, потому что таких вещей в гардеробе обычно много. Попробуйте более непривычные оттенки — персиковый, фисташковый. Такие тотал-луки выглядят свежо, их хочется рассматривать, — советует Катерина.

Что сделать с черно-белыми сочетаниями, чтобы они не были скучными

Стилист считает, что это стереотип, потому что белорусы стойко ассоциируют это сочетание со школьной формой и строгим дресс-кодом:

— Многие даже намеренно отказываются носить черно-белые вещи, потому что раньше им это навязывали. Но в случае с таким сочетанием цветов можно поиграть с фактурами и текстурами.



Фото предоставлено стилистом

Катерина объясняет на примере черного тотал-лука: он может быть скучным, если вы наденете обычную толстовку, джинсы и ботинки. Но все изменится, если вы выберете шелковую юбку, шерстяной объемный свитер и завершите образ «кожанкой». Сочетание фактур сделает образ глубоким, законченным и рассматриваемым.

Пять цветовых решений, которые точно удачны

Если вы не хотите пользоваться схемами по цветовому кругу, стилист предложила более простые решения. Это сочетания, которые Катерина подобрала сама, руководствуясь чувством цвета и трендами.

Кстати, подсмотреть за трендами — отличная подсказка, ведь именно в случае сочетания цветов это точно беспроигрышный вариант.



Вариант № 1



Вариант № 2



Вариант № 3



Вариант № 4



Вариант № 5. Все фото предоставлены стилистом

Какие цвета вообще не сочетаются друг с другом

Стилист для наглядности показала три варианта пар цветов, которые плохо подходят друг к другу. Посмотрите на них — и вы сами поймете, что не ощущаете гармонии, когда смотрите на эти сочетания.



Неудачная пара № 1



Неудачная пара № 2



Неудачная пара № 3