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В бассейн как на работу: три истории о разных людях, которые плавают с детства

30.03.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Говорят, что ребенку научиться плавать куда проще, чем взрослому: чем ты младше, тем легче включаются в воде нужные рефлексы. Мы отправились в аквапарк «Фристайл», чтобы пообщаться с людьми, которые плавают с детства: кто-то из них провел юность на море, кто-то — в спортивной секции, а некоторые даже научили плавать других. Как люди проводят с водой всю жизнь — читайте в нашем материале.

«Пропускала пары, чтобы попасть днем в бассейн»

В жизни студентки Дианы Лупенко спорт присутствовал с раннего детства.


Диана Лупенко (22 года)

— В три года родители отвели меня на спортивную гимнастику. Но из этой секции пришлось уйти из-за проблем со здоровьем. Также пробовала заниматься каратэ и акробатикой и ходила в санаторный садик, где был бассейн. Во время первого занятия, когда тренер проводил инструктаж, случайно подскользнулась в воде и упала на спину, — вспоминает девушка. — Тогда я еще не умела плавать, но автоматически начала барахтаться и, кажется, это меня и спасло. Когда мне было уже лет восемь, родители привели в бассейн. Занималась плаванием на любительском уровне, хотя тренер постоянно говорил: «Тебе в профессиональный спорт!». Но на тот момент, помимо учебы, я занималась рисованием и музыкой, уходить с головой в одно направление не хотелось.

После поступления в университет Диана снова вернулась к плаванию.


Оздоровительное плавание во «Фристайле» начинается  в понедельник-пятницу с 7 утра и для удобства посетителей продлено до 15.00. 

— Первокурсникам нужно было выбрать, где заниматься физкультурой: в зале или бассейне. Я предпочла второй вариант. Когда начались занятия, я узнала, что в группе много ребят, у которых есть спортивные разряды. Мне захотелось дотянуться до их уровня, — вспоминает студентка. — Именно поэтому обычные занятия превратились в настоящие тренировки. Через пару месяцев меня отправили на первые соревнования между факультетами. Тренер не ставил цели завоевать медаль, хотел проверить мой максимум. Но неожиданно для всех я заняла третье место (улыбается).

Этот момент замотивировал нашу героиню, и она стала тренироваться еще упорнее.

— Бывало, пропускала пары, чтобы попасть днем в бассейн, — рассказывает Диана. — Когда занимаешься плаванием на профессиональном уровне, нужно тренировать выносливость. Поэтому помимо бассейна я хожу в тренажерный зал и бегаю. Иногда выходит 10 тренировок в неделю.


У девушки был период, когда она не могла ежедневно тренироваться.

— Прошлым летом я ездила работать в детский лагерь. Там еле хватало времени, чтобы поспать, о тренировках уже молчу. Это был довольно тяжелый период, даже спина начала болеть, — вспоминает Диана. — Сейчас стараюсь плавать хотя бы три-четыре раза в неделю. 


Летом, когда бассейн закрывается, Диана все равно тренируется.

— Езжу на местные водохранилища. Особенно нравится Дубровское: там кристально чистая и теплая вода. Я люблю делать заплыв на длинные дистанции (400−800 метров) и таким образом медитировать. В этом время думаю о будущих планах и мечтах. Вообще плавание — удивительный вид спорта, в воде ты не чувствуешь усталости. Но при этом задействованы все группы мышц.


Диана говорит о том, что ей хочется вдохновлять людей на занятия спортом.

 — Я люблю участвовать в массовых мероприятиях и делиться фотографиями в соцсетях. Знакомые часто пишут приятные комментарии, было несколько человек, которые просили научить плавать. Правда, дальше разговоров дело пока еще не заходило, — смеется девушка. 

«Если хочу произвести впечатление, выбираю баттерфляй»

Хозяйка барбершопа Ольга Ковалевская попала в спортивное плавание еще в школе.


Ольга Ковалевская, 42 года

— В третьем классе к нам в школу пришли тренеры, которые отбирали ребят для занятий плаванием. Я им приглянулась и через некоторое время перешла из обычной школы в спортивную. Было довольно тяжело привыкнуть к новому ладу жизни: три тренировки в день (первая начиналась уже в семь утра), один выходной в неделю, летние сборы. Но так закалялся характер.

Через четыре года упорных тренировок Ольга ушла из спортивной школы.


Во время оздоровительного плавания в аквапарке можно бесплатно пользоваться водопадом-коброй и подводным душем-массажем, а климат-контроль поддерживает температуру воды на 28-29°С, воздуха — еще на два градуса выше.

— Я поняла, что не хочу становиться профессиональной спортсменкой. К тому же, из-за постоянных тренировок начала падать успеваемость. Родители решили: нужно возвращаться в обычную школу, даже несмотря на то, что я была уже в шаге от разряда в кандидата в мастера спорта, — вспоминает девушка.

Несмотря на то, что о профессиональной карьере пришлось забыть, плавание девушка все равно не бросила.

— Даже во время беременности я чередовала лечебную физкультуру и бассейн, на поздних сроках плавание здорово помогает позвоночнику справиться с нагрузкой, — говорит Ольга. — Сейчас сыну уже четыре года, я стараюсь оттачивать с ним технику плавания, учу правильно дышать. Он уже даже ныряет! Однозначно я хочу, чтобы сын регулярно ходил в бассейн. Когда ему было два года, мы поехали на море. Сын почему-то очень боялся открытой воды. Но я хотела, чтобы он все-таки плавал именно в море. Поэтому мы с мужем взяли надувной бассейн и каждый раз наполняли его морской водой. Вот там Сэм с удовольствием плавал и резвился.


Сейчас у Ольги достаточно строгий спортивный график: один раз в неделю плавание, три раза в неделю фитнес.

— Во время участия в конкурсе «Миссис мира-2020» пришлось оставить усиленные тренировки. Потом было довольно сложно войти в рабочий режим, но главное вспомнить, что ты хочешь быть здоровым и красивым. Тогда сам бежишь в бассейн и спортзал, — делится Ольга. — Во время плавания стараюсь чередовать стили: например, 200 метров кролем, 200 — брассом. А вот если хочу произвести впечатление где-нибудь на море, то выбираю, конечно, баттерфляй.


Минимум один раз в год Ольга с семьей старается выбираться на море.

— Однажды мы поехали в Одессу. В тот год погода была переменчива, море быстро остывало. Но я же люблю плавать, поэтому очень хотелось попробовать водичку. Решила прыгнуть с пирса, когда пригрело солнце. Казалось, что чем дальше от берега — тем теплее вода. Но оказалось, что она была просто ледяной. Хотелось обратно вернуться на пирс, но было уже поздно. Пришлось быстро плыть на берег (смеется). Если лето проводим в Минске, чаще всего я плаваю на Цнянском водохранилище. Подружка подсказала, что там отличное место для прогулок с ребенком. Однажды я попробовала искупаться и получила невероятное удовольствие, — говорит девушка. — Мечтаю о том, что уже совсем скоро сможем выбраться на море и вдоволь наплаваться. Полагаю, именно плавание помогло сформироваться моей фигуре и здоровью.

«Уезжали к морю в мае, возвращались в сентябре»

У пенсионерки Ольги Курилович и ее дочери Юлии любовь к плаванию «в крови».


Юлия (36 лет) и Ольга (60 лет) Курилович

— Я родилась в Краснодарском крае, там, вблизи моря, не плавал только ленивый. Это было главным детским развлечением, — рассказывает Ольга. — Когда переехала в Минск, в 80-е годы, узнала, как можно достать абонемент и ходила в общественную баню с бассейном. Там даже научила нескольких женщин плавать на спине. Они до сих пор благодарны (улыбается).

Дети же Ольги учились держаться на воде с помощью профессионалов.

— Мы с сестрой были гиперактивными детьми, и, чтобы «остудить пыл», родители отдали нас в бассейн. Мне это пришлась по душе, поэтому я продолжала заниматься и в школе, и в университете, — говорит Юля. — Но самые яркие воспоминания, конечно, из детства. Почти каждое лето мы ездили к маминой родне. Уезжали к морю в мае, возвращались в сентябре. Большая компания, палатки, пляж, веселье — волшебное время!


Сейчас и мама, и дочка чувствуют себя уверенно в воде. Но в прошлом обе сталкивались с опасными ситуациями.

— В детстве меня закрутил водоворот. Было страшно: вокруг темнота, много воды, а ты один и не понимаешь, куда грести. Уже не помню, откуда взялись силы, чтобы выплыть, но я справилась. Сейчас глубины не боюсь, — рассказывает Ольга.

— Я наоборот некомфортно чувствую себя на глубине, — добавляет Юля. — В детстве прыгнула с пирса (а может, толкнули), успела кувыркнуться и в полете, и в воде. Вроде место было мелким, но меня охватила такая паника, казалось, никогда не выплыву.


Уже полтора года наши героини начинают день с бассейна. Четыре раза в неделю они приходят в оздоровительный комплекс «Фристайл» к половине восьмого утра.

— Главное сказать себе: «Ты получишь удовольствие!» Тогда рано вставать гораздо легче. Утром мы вместе приезжаем в бассейн на машине, затем я отправляюсь на работу, а мама идет пешком домой.

— Три километра! — смеется Ольга. — Дополнительная кардионагрузка.


Для дополнительной нагрузки в аквазоне «Фристайла» можно самостоятельно заниматься со специальными нудлами для плавания.

— Здесь здорово, что в аквазоне большие окна в пол. Когда светит солнце, кажется, что ты на море, — смеется Ольга. — Несмотря на то, что мы каждое лето стараемся проводить у воды, самое запоминающееся место, где удалось поплавать, — двенадцатиметровая ледяная купель в Крыму. После нее чувствуешь, будто заново родился!

Помимо плавания Ольга старается много ходить и заниматься на уличных тренажерах. Юля же берет уроки соло-латины, практикует скандинавскую ходьбу и бегает.


— Я предпочитаю разные активности, — рассказывает Юля. — Стараюсь приучать к ним и своего семилетнего сына. Мы уже принимали участие в полумарафоне на дистанции 5,5 километров, в сентябре планируем повторить. Но плавание — это наш любимый семейный вид спорта. По возможности сына тоже берем на утренние тренировки. На самом деле я уже не представляю свою жизнь без бассейна: каждый раз после заплыва чувствую невероятную легкость. И болеем очень редко, а крепкий иммунитет нам сейчас пригодится.

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Теги: Минск
 
 
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Мы отправились в аквапарк «Фристайл», чтобы пообщаться с людьми, которые плавают с детства. *Партнерский материал
 
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