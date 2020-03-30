Известный бизнесмен: Без частного сектора будет коллапс экономики страны

Александр Лукашенко предостерег бизнес от увольнения людей в сложное время.





«Передайте частникам, чтобы все услышали: если только хоть одна компания, мелкая или большая, выкинет на улицу людей (в государственных это невозможно, потому что мы это контролируем), она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси», — заявил глава государства во время посещения ОАО «Белгипс».





"Завтра твоей страны" . Виктор Маргелов, сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства, считает, что сокращение производства — это уже реальность, пишет





— Есть целые отрасли, которые сегодня сидят без работы. Например, туризм. Если закрыты границы, то ни въездной, ни выездной туризм работать не будет. Мало того, этим туркомпаниям не отдали деньги контрагенты из-за границы, так как им содержать своих сотрудников? Белорусское государство поддержало частников, как в соседних странах, где и налоги остановили, и отчисления в фонд соцзащиты уменьшили в два раза, и еще помощь раздают по разным отраслям? Нет. Как реально не увольнять и за счет чего платить сотрудникам, если денег физически нет? Вот почему процесс все равно будет идти.





Такие же проблемы у логистических, транспортных компаний, санаториев. Здесь легких решений нет. Надо принимать серьезные комплексные решения краткосрочного порядка, как в России и других соседних государствах.





И надо уже сейчас думать, каким образом действовать, поскольку некоторые процессы в мировой экономике уже необратимы. Если изменится структура мировой экономики, то должна измениться и структура белорусской. И уже сегодня надо принимать срочные меры для более быстрой адаптации.





— Почему Лукашенко именно сейчас заговорил об этом?





— Он понимает, что завтра за воротами окажется очень много людей, в том числе и на госпредприятиях. Может, они формально и будут на этом заводе, но без выплаты зарплаты, и что, начнут сажать начальников за то, что они не выплатили зарплату? Вопрос не в том, что жадные коммерсанты хотят в кризис увеличить прибыль. Для многих ситуация реально такова, что без помощи государства ее не разрешить.













— Глава государства заявляет, что на госпредприятиях увольнения невозможны. Так ли это?





— Ну, тогда только за счет государственной помощи. Денег напечатают. Конечно, они могут заставить и приказать, но за счет чего? За счет того, что наше общее добро, государственное, полностью будет спущено на выплату этих зарплат и в конце концов разорит эти же государственные предприятия.





Против объективной реальности не попрешь. Запугивания сегодня не подходят, нужно конструктивное взаимодействие, надо вместе думать, как решать проблему, а не как найти виноватых. Сам частный сектор ничего не может противопоставить таким заявлениям, только промолчать и принять к сведению. Но объективную реальность не переплюнуть, если у них просто нет работы, как у некоторых предприятий общепита в Минске , которые просто закрывают свои объекты. И отследить это очень сложно, у нас же сотни тысяч субъектов малого предпринимательства, и сокращаются они, может быть, по тысяче причин. Это как закон о тунеядстве – хочется, но не можется.





— Может ли государство сейчас обойтись без частников?





— Сегодня – нет, это нереально и нецелесообразно. Вопрос о роли государственного и частного – отдельный вопрос, но без частного сектора сегодня однозначно прожить невозможно. Это будет означать коллапс экономики страны.





Сегодня и Лукашенко уже понимает роль малого и среднего бизнеса. Это основной агрегатор рабочих мест, которые созданы без копейки вложения государства, то есть, по инициативе частных лиц, за счет их средств, кредитов. Если от этого отказаться, потери будут очень чувствительные. Иногда микропредприятия снабжают критическими товарами или обслуживают наши гиганты, поэтому в зоне риска окажется вся экономика страны.