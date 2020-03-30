Картинка дня. В пустом московском баре показывают белорусский футбол

Источник материала: Tut.by

Чемпионат Беларуси по футболу — единственное первенство в мире, которое не поставили на паузу даже в период пандемии. Зарубежные СМИ недоумевают , как это возможно, и пестрят заголовками о белфутболе, а некоторые зарубежные телекомпании даже выкупили права на его трансляции. В том числе российский «Матч ТВ».

Фотограф Максим Шеметов из Reuters сфотографировал один из московских баров в разгар эпидемии. В нем нет посетителей, зато есть белорусский футбол.



Фото: Reuters

Отметим, что с сегодняшнего дня выйти из дома в Москве можно будет только за продуктами или в аптеку, а также чтобы выгулять домашних животных. В ближайшие же дни попасть на улицу удастся только по пропускам.