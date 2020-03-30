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Картинка дня. В пустом московском баре показывают белорусский футбол
Источник материала: Tut.by
Чемпионат Беларуси по футболу — единственное первенство в мире, которое не поставили на паузу даже в период пандемии. Зарубежные СМИ
Фотограф Максим Шеметов из Reuters сфотографировал один из московских баров в разгар эпидемии. В нем нет посетителей, зато есть белорусский футбол.
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