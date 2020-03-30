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В Мозырском районе при пале травы сгорели пять дач

30.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Мозырском районе при пале травы сгорели пять дачных домов. Такая информация размещена на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

В Мозырском районе при пале травы сгорели пять дач
Фото МЧС

В службу спасения по телефону «101» 28 марта в 13.47 поступило сообщение о пожаре сухой растительности в деревне Лубня ДСК «Парус-1». В результате пожара уничтожены пять дачных домов и три хозяйственные постройки. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

В Мозырском районе при пале травы сгорели пять дач

В Мозырском районе при пале травы сгорели пять дач
В Мозырском районе при пале травы сгорели пять дач
В Мозырском районе при пале травы сгорели пять дач

За прошедшие сутки на территории Гомельской области произошло 18 возгораний травы и кустарника на общей площади 19,84 га, 7 лесных пожаров на площади 39,24 га и 2 торфяных пожара около 1 га.

В Мозырском районе при пале травы сгорели пять дач
В Мозырском районе при пале травы сгорели пять дач
В Мозырском районе при пале травы сгорели пять дач
В Мозырском районе при пале травы сгорели пять дач

МЧС напоминает, что сжигать мусор на своем участке можно только при обязательном соблюдении правил безопасности. Выбирать нужно безветренную погоду, обязательно иметь при себе первичные средства пожаротушения, а главное — постоянно контролировать костер.

Белта

 
 
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В Мозырском районе при пале травы сгорели пять дачных домов. Такая информация размещена на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям,...
 
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