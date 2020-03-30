Водитель наехал на лежащего на проезжей части человека. Рядом валялся велосипед

Источник материала: Виртуальный Брест

В Ивановском районе в субботу, 28 марта 2020 года около полуночи на автодороге Н-479 «д. Тулятичи – д. Лядовичи» 19-летний водитель "Рено" совершил наезд на лежащего на проезжей части мужчину, который от полученных травм скончался на месте происшествия.





Погибший не был обозначен световозвращающими элементами, рядом с ним на обочине лежал велосипед.



