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Водитель наехал на лежащего на проезжей части человека. Рядом валялся велосипед
30.03.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Ивановском районе в субботу, 28 марта 2020 года около полуночи на автодороге Н-479 «д. Тулятичи – д. Лядовичи» 19-летний водитель "Рено" совершил наезд на лежащего на проезжей части мужчину, который от полученных травм скончался на месте происшествия.
Погибший не был обозначен световозвращающими элементами, рядом с ним на обочине лежал велосипед.
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В Ивановском районе в субботу, 28 марта 2020 года около полуночи на автодороге Н-479 «д. Тулятичи – д. Лядовичи» 19-летний водитель "Рено" совершил наезд на лежащего на...
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