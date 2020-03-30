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Водитель наехал на лежащего на проезжей части человека. Рядом валялся велосипед

30.03.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Ивановском районе в субботу, 28 марта 2020 года около полуночи на автодороге Н-479 «д. Тулятичи – д. Лядовичи» 19-летний водитель "Рено" совершил наезд на лежащего на проезжей части мужчину, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель наехал на лежащего на проезжей части человека. Рядом валялся велосипед

Погибший не был обозначен световозвращающими элементами, рядом с ним на обочине лежал велосипед.

Водитель наехал на лежащего на проезжей части человека. Рядом валялся велосипед

 
 
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  В Ивановском районе в субботу, 28 марта 2020 года около полуночи на автодороге Н-479 «д. Тулятичи – д. Лядовичи» 19-летний водитель "Рено" совершил наезд на лежащего на...
 
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