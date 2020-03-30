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На пути пьяного водителя в Бресте оказался столб. Там его и "взяли" с 2,9 промилле
30.03.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В субботу, 28 марта 2020 года около 19:30 водитель Nissan Primera на ул. Городская выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на световую опору.
Авто получило механические повреждения, никто не пострадал. Результат медицинского освидетельствования водителя показал 2,9 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха.
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В субботу, 28 марта 2020 года около 19:30 водитель Nissan Primera на ул. Городская выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на световую опору. Авто получило...
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