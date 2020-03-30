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На пути пьяного водителя в Бресте оказался столб. Там его и "взяли" с 2,9 промилле

30.03.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В субботу, 28 марта 2020 года около 19:30 водитель Nissan Primera на ул. Городская выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на световую опору.

На пути пьяного водителя в Бресте оказался столб. Там его и "взяли" с 2,9 промилле

Авто получило механические повреждения, никто не пострадал. Результат медицинского освидетельствования водителя показал 2,9 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха.

На пути пьяного водителя в Бресте оказался столб. Там его и "взяли" с 2,9 промилле

 
 
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  В субботу, 28 марта 2020 года около 19:30 водитель Nissan Primera на ул. Городская выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на световую опору. Авто получило...
 
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