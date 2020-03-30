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Весна вернется, но нужно чуть-чуть потерпеть. Все о погоде в Бресте на неделе

30.03.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Начало новой рабочей недели будет морозным, а к пятнице распогодится и потеплеет до +9°С, сообщает pogoda.by.

Весна вернется, но нужно чуть-чуть потерпеть. Все о погоде в Бресте на неделе

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В понедельник утром обещают небольшой снег и метель. Столбик термометра покажет три градуса мороза. Во второй половине дня будет облачно и без осадков. Воздух прогреется до +3°С.

Во вторник утром будет переменная облачность. Температура воздуха составит 0…-2°С. После обеда потеплеет до +5°С. Осадков не предвидится.

В среду утром будет около 0 °C, облачно с прояснениями. Ближе к вечеру столбик термометра поднимется до 6 градусов тепла.

С четверга начнется потепление. Утром будет до +3°С, днем +5…7°С. Весь день будет сплошная облачность без осадков.

Весна вернется, но нужно чуть-чуть потерпеть. Все о погоде в Бресте на неделе

В пятницу утром будет +2…4°С. Во второй половине дня столбик термометра покажет +9°С.

Хорошей недели — и оставайтесь дома!

 
 
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  Начало новой рабочей недели будет морозным, а к пятнице распогодится и потеплеет до +9°С, сообщает pogoda.by. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY В понедельник утром обещают...
 
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