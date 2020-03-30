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Стало известно, что так сильно полыхало ночью в районе ул. Богданчука
30.03.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На довольно большой территории горела трава и камыш. Зарево пожара было видно издалека, даже с Ковалёво фотографировали.
C 06-00 29.03.2020 по 06-00 30.03.2020 на территории Брестской области зарегистрировано 4 пожара (в Березовском, Ляховичском, Кобринском и Брестском районах). На пожаре травмирован 1 человек, повреждено 4 строения.
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