Стало известно, что так сильно полыхало ночью в районе ул. Богданчука

Источник материала: Виртуальный Брест

На довольно большой территории горела трава и камыш. Зарево пожара было видно издалека, даже с Ковалёво фотографировали.





















C 06-00 29.03.2020 по 06-00 30.03.2020 на территории Брестской области зарегистрировано 4 пожара (в Березовском, Ляховичском, Кобринском и Брестском районах). На пожаре травмирован 1 человек, повреждено 4 строения.